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Delta Computers обновила свою флагманскую программу мониторинга и управления ИТ-оборудованием

Российский разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers выпустил обновление ПО для комплексного мониторинга и управления ИТ-оборудованием. В новой версии ПО, которая получила в том числе и новое название — Delta Sokol, был расширен функционал: теперь ПО доступно не только для серверной инфраструктуры и систем хранения, но и для клиентских устройств.

Delta Sokol – это программный комплекс для мониторинга и управления оборудованием в режиме реального времени. Одно из важнейших нововведений Delta Sokol в части администрирования и эксплуатации серверного оборудования – возможность создания и массового развертывания образов дисков. Использование «золотого образа» значительно сокращает время, необходимое для установки и настройки новых систем.

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Главной особенностью обновленной версии ПО стала поддержка централизованного мониторинга и управления персональными системами всех типов (ПК, моноблоки, тонкие клиенты): теперь пользователям будет доступна возможность выполнения массовых операций, сбор и экспорт инвентарной информации, а также получение различных нотификаций.

«Внедрение поддержки клиентских систем в наш флагманский продукт по мониторингу и управлению ИТ-оборудования Delta Sokol – это закономерный шаг на фоне недоступности западных решений и ограниченной представленности подобного функционала в отечественных продуктах. Так как одной из наших ключевых задач является обеспечение комфортной работы службы эксплуатации оборудования наших заказчиков, мы расширили наш продукт и добавили туда важный, на наш взгляд, функционал, — отметил Максим Терещенко, директор по продажам Delta Computers.

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