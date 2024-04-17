Delta Serval: первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения

Российская компания разработчик и производитель ИТ-оборудования Delta Computers представила первый в России сервер на базе процессоров Intel® Xeon® Scalable 4-го и 5-го поколений – Sapphire Rapids и Emerald Rapids. Он построен на архитектуре ОСР и сверхсовременных чипах и на данный момент не имеет аналогов на отечественном рынке. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

Благодаря использованию процессоров последнего поколения, в частности, отличающихся от предшественников большим числом ядер высокой мощности, Delta Serval способен в несколько раз повысить эффективность работы — ускорить расчеты и вычисления, обработку и анализ данных. Сервер также оснащен большим объемом оперативной памяти повышенной производительности.

Delta Serval включен в реестр радиоэлектронной продукции Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

Первый сервер отечественного производства на базе процессоров последнего поколения

Как и все продукты Delta Computers, Delta Serval разработан в соответствии с концепцией Open Compute Project (OCP). Стандарты Open Rack позволяют добиться высокой плотности и установить больше серверов внутри одной стойки. Так, в две стандартные монтажные единицы можно вместить до 256 процессорных ядер. Сервер использует интерфейс PCIe 5.0 и оперативную память DDR5 с частотой до 5600 МТ/с. В своих серверных продуктах Delta Computers применяет собственное микропрограммное обеспечение Delta BIOS и Delta BMC, обеспечивая полностью безопасный контур. Оба решения включены в реестр Минцифры России, а МПО Delta BMC сертифицировано ФСТЭК на соответствие требованиям по 4-му уровню доверия.

Delta Serval может, в том числе, применяться в наиболее ресурсоёмких процессах, таких как большие базы данных, работа с ИИ и масштабируемые суперкомпьютеры. В особенности при использовании совместно с другой новинкой Delta Computers – модулем расширения Delta Sprut, который позволяет подключать к одному вычислительному узлу до 8 GPU двойной толщины (таких как Nvidia A100/H100 или AMD Instinct) или 16 GPU стандартной толщины (таких как Nvidia L4/A10), что устанавливает рекорд плотности в 160 GPU в одном OCP-шасси.

Процессоры Intel® Xeon® Scalable 4-го и 5-го поколений на данный момент являются наиболее передовыми процессорами, доступными для разработчиков. Серверные процессоры четвертого поколения (Sapphire Rapids) имеют до 60 ядер. Семейство Intel Xeon пятого поколения (Emerald Rapids) поддерживает до 64 ядер. Модели этого поколения оптимизированы для использования в составе систем и облачных платформ, а также для инфраструктуры NFV (Network Function Virtualization).

«Delta Serval — инновационный продукт, отвечающий нуждам российского рынка в условиях ухода многих зарубежных производителей. Он отвечает всем самым современным требованиям к серверной архитектуре, обладая максимальной плотностью и эффективностью. Delta Serval обеспечивает высокую мощность и скорость вычислений. Кроме того, стандарты ОСР позволяют избавиться от так называемого vendor lock, что приобретает особую актуальность в условиях санкционных ограничений. Таким образом, благодаря Delta Serval у российских заказчиков появилась возможность использовать отечественное оборудование на базе самых передовых мировых технологий, что в итоге будет содействовать развитию ускоренной цифровизации российской экономики», — сказал Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers.

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Delta Computers – российский разработчик и производитель ИТ-оборудования. Портфель продуктов компании включает серверное оборудование и модули хранения, системы питания, персональные компьютеры, мониторы, автоматизированные рабочие места, а также сопутствующее программное обеспечение, в том числе микроконтроллерное. Компания была образована в 2016 году. Один из ее приоритетов сегодня – содействие импортозамещению промышленной продукции в стране путем создания и развития отечественных ИТ-решений. Delta Computers разрабатывает продукты на базе открытых стандартов и является членом консорциума Open Compute Project (OCP). Более 100 продуктов компании включено в реестр Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, а ПО Delta DCM и МПО Delta BMC включены в реестр Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Среди клиентов Delta Computers – крупнейшие российские компании из разных сфер: энергетика, транспорт, финансы, ритейл и др.