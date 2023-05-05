Delta Computers представила отечественный ПАК VDI

Delta Computers представила российский программно-аппаратный комплекс для развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих мест.

Внедрение программно-аппаратного комплекса упрощает администрирование компьютеров и таким образом сокращает расходы организации на поддержание инфраструктуры.

Комплекс спроектирован на базе отечественного оборудования: серверов Delta Tioga Pass, серверного шасси Delta Akturu и модуля хранения Delta Argut. В составе программного обеспечения ПАКа — операционная система Astra Linux Special Edition 1.7, средства виртуализации «Брест» и программный комплекс для создания инфраструктуры виртуальных рабочих мест Termidesk for Astra.

В числе других составляющих программной части комплекса: система мониторинга, анализа и управления инфраструктуры центров обработки данных Delta DCM и микропрограммное обеспечение Delta BMC. Как и операционная система Astra Linux, МПО Delta BMC сертифицировано ФСТЭК.

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Пользователями комплекса сегодня выступают 5 тыс. сотрудников концерна «Росэнергоатом», в перспективе их количество увеличится.

«Наш программно-аппаратный комплекс для развертывания инфраструктуры виртуальных рабочих мест по праву можно назвать одним из самых безопасных отечественных ПАКов. Заказчикам нет необходимости обеспечивать и усиливать его защиту — безопасность комплекса уже находится на очень высоком уровне. Об этом свидетельствует, к примеру, тот факт, что включенная в состав решения операционная система Astra Linux имеет сертификаты всех регуляторов рынка, а микропрограммное обеспечение Delta BMC сертифицировано ФСТЭК», — отметил руководитель департамента управления проектами Delta Computers Максим Терещенко.