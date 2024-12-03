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Delta Computers Delta Marlin
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.12.2024
|Delta Computers представила первый в России восьмипроцессорный сервер 1
Публикаций - 2, упоминаний - 2
Delta Computers и организации, системы, технологии, персоны:
|Delta Computers - Дельта Компьютерс 125 2
|Nvidia Corp 3972 2
|Delta Solutions - Дельта солюшнс 22 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 5624 1
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 726 1
|Lenovo Group 2438 1
|Ред Софт - Red Soft 1220 1
|OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 286 1
|Чернышев Андрей 74 1
|Россия - РФ - Российская федерация 165320 2
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19027 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54603 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1458358, в очереди разбора - 728295.
Создано именных указателей - 197920.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.