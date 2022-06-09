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Продукты Delta Computers работают под управлением «Ред ОС»

Завершено тестирование на технологическую совместимость операционной системы «Ред ОС» с сервером «Delta Tioga Pass» и рабочей станцией «Бобер». Использование данного техностека позволит заказчикам получить полный контроль над инфраструктурой за счет отсутствия зависимости от конкретного производителя комплектующих. Об этом CNews сообщили представители компании «Ред софт».

Delta Tioga Pass – высокопроизводительный сервер, созданный на основе открытого стандарта OCP. Сервер предназначен для создания вычислительного кластера, систем хранения данных, программно-определяемых и облачных инфраструктур, а также комплексных гиперконвергентных решений. Продукт включен в Реестр российской промышленной продукции (№5044).

Рабочая станция «Бобер» – персональная система, предусматривающая самые широкие возможности по конфигурированию под любые задачи. Продукт включен в Реестр российской промышленной продукции (№5498).

«Ред ОС» – российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России (№4060 от 12.01.2019), что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3751).

«Для обеспечения технологического суверенитета страны российским разработчикам необходимо работать сообща, создавая комплексные вертикальные стеки. Совместно с Delta Computers предлагаем возможность построения полноценного импортонезависимого программно-аппаратного комплекса на базе отечественного “железа” с “Ред ОС” на борту, которая за счет развитой экосистемы способна удовлетворить требованиям заказчиков как в части информационной безопасности, так и в плане функционала», – сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред софт».

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