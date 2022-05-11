Российский сервер Delta Tioga Pass и ПК «Бобер» получили сертификат совместимости с отечественной ОС «Альт»

Компании «Базальт СПО» и Delta Computers завершили тестирование на совместимость операционной системы «Альт» производства «Базальт СПО» с оборудованием производства Delta Computers. Положительные результаты испытаний подтверждены двусторонним сертификатом. Созданный программно-аппаратный комплекс поможет организациям перевести большие блоки цифровой инфраструктуры на отечественные решения, не тратя время и средства на интеграцию. Это особенно ценно сейчас, когда санкционные ограничения поставили под угрозу работоспособность ИТ-систем, построенных на импортном ПО и оборудовании. Об этом CNews сообщили представители «Базальт СПО».

«Российские компании могут использовать отечественные разработки в качестве рабочих станций и серверов, — сказал Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers. — Они могут не опасаться влияния санкций на бизнес-процессы, а также не беспокоиться, что останутся без техподдержки, как это произошло при работе с некоторыми зарубежными операционными системами и оборудованием. Организациям будет проще проходить проверки регуляторов, так как все оборудование производится на территории России. Сервер Delta Tioga Pass, ПК “Бобер” и ОС “Альт” 10 уже доступны на рынке».

«Сегодня заказчикам нужны не просто российские компьютеры, сервера и ПО, а программно-аппаратные комплексы (ПАКи), – отметил Сергей Трандин, генеральный директор «Базальт СПО». – Для каждого ПАКа разработчики уже обеспечили совместимость всех компонентов, протестировали корректность их совместной работы. Поэтому организации могут быть уверены в надежности комплекса и сэкономить время и средства на интеграции ПО и “железа”».

В качестве стенда для тестирования был использован сервер Delta Tioga Pass. Его параметры: CPU – 2xIntel Xeon Gold 6240R; RAM – 12xDIMM DDR4 2933 ГГц 64 ГБ (768 ГБ в сумме); SSD – 1x SATA SSD 480 ГБ. Испытания, проведенные инженерами отдела технической экспертизы, подтверждают полную совместимость и корректное функционирование ОС «Альт Сервер» 10 с сервером Delta на платформе x86_64. Также специалисты Delta Computers и «Базальт СПО» протестировали работу ОС «Альт Рабочая станция» 10.0 на ПК «Бобер» (x86_64 DCB-560M с Intel Core 10 и 11 поколений, RAM от 8 ГБ до 128 ГБ, SSD от 128 ГБ до 7680 ГБ).

ПК «Бобер» — персональный компьютер для бизнес-клиентов с отечественной операционной системой, которая может быть использована в рамках импортозамещения и в условиях санкций. Delta Tioga Pass — высокопроизводительный сервер на основе открытого стандарта OCP на базе процессоров Intel Xeon Scalable первого и второго поколений.

Операционные системы «Альт Рабочая станция» 10 и «Альт Сервер» 10 – это новые версии ОС, выпущенные в конце 2021 г. Их можно бесшовно интегрировать в ИТ-инфраструктуру, построенную на зарубежных ПО и оборудовании. Среди ключевых полезных возможностей – поддержка Microsoft AD и единые групповые политики, современные средства для дистанционной работы, поддержка российских процессоров «Эльбрус» и «Байкал», а также импортных с архитектурой i586, x86_64, ARM64, ppc64le.

Модуль «Управление уязвимостями» на платформе Security Vision: как выявить и устранить уязвимости в своей ИТ-инфраструктуре Безопасность

***

Delta Computers — российский разработчик и производитель ИТ-оборудования. Компания владеет центром разработки электронных устройств перспективных стандартов: серверных стоек и серверов, систем хранения данных, систем питания и персональных систем. Delta Computers также консолидирует интеллектуальную собственность Группы Компаний Delta Solutions. На рынке с 2016 г.

«Базальт СПО» — разработчик отечественной программной платформы «Альт», включающей линейку операционных систем для рабочих станций, серверов и виртуальных ресурсов с набором прикладного ПО для полноценной работы. ОС «Альт» включены в Единый реестр российского ПО и позволяют создавать ИТ-инфраструктуры любого масштаба. Разработки «Базальт СПО» опираются на независимую инфраструктуру разработки и российский репозиторий свободных программ «Сизиф» (Sisyphus), один из крупнейших в мире. ОС «Альт» работают на девяти аппаратных платформах, в том числе – на основных российских и наиболее популярных зарубежных. Операционные системы «Альт» внедрены и поддерживаются партнерами компании на коммерческих предприятиях и в госсекторе на сотнях тысяч компьютеров по всей России. С ними совместимо значительное число прикладных программ из Единого реестра. «Базальт СПО» входит в НП «Руссофт», АРПП «Отечественный софт», Ассоциацию документальной электросвязи.