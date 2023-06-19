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Delta Computers и Orion soft подтвердили совместимость zVirt с оборудованием Delta Computers

Delta Сomputers и Orion soft провели тестирование системы виртуализации zVirt и подтвердили совместимость ПО с оборудованием Delta Computers. По результатам испытаний в компаниях принято решение подписать соглашение о технологическом партнерстве.

В условиях текущего импортозамещения организациям необходима уверенность в совместимости российского оборудования с широким спектром отечественного программного обеспечения. В связи с этим Delta Computers работает над развитием портфеля технологических партнеров: компания активно сертифицирует свое серверное оборудование на совместимость с продуктами ведущих российских разработчиков.

Защищенная среда виртуализации zVirt обеспечивает управление серверами виртуализации, виртуальными машинами, хранилищами, кластерами и другими объектами среды виртуализации из единой консоли с русскоязычным интерфейсом.

Благодаря системе резервного копирования бэкап виртуальных машин в zVirt может происходить в ручном и автоматическом режиме. Среди других возможностей zVirt — автозагрузка виртуальных машин и задание очередности их запуска.

Высокопроизводительные серверы Delta Tioga Pass созданы на основе открытого стандарта OCP. Оборудование предназначено для создания вычислительного кластера, систем хранения данных, программно-определяемых и облачных инфраструктур, а также гиперконвергентных решений.

В рамках тестирования проверена работоспособность серверов Delta Tioga Pass и модулей хранения Delta Argut, их основные функциональные характеристики, совместимость с программными продуктами, а также работоспособность комплексного решения в области виртуализации и резервного копирования на базе российских продуктов.

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ПО

Успешно прошло тестирование функций мониторинга, управления виртуальной инфраструктурой, доступом, ресурсами хранения, сетевыми подключениями и виртуальными машинами.

В результате была подтверждена совместимость программного обеспечения zVirt и серверного оборудования Delta Computers.

«Успешные испытания служат для заказчиков гарантией стабильной работы системы виртуализации zVirt на серверах компании Delta Computers. Они могут быть уверены в бесперебойном функционировании сервисов при создании инфраструктуры виртуализации на основе нашего оборудования и программного обеспечения Orion soft», — сказал Максим Терещенко, руководитель департамента управления проектами Delta Computers.

«Серверное оборудование от Delta Computers отвечает современным запросам компаний, ориентированным на построение эффективного, надежного и быстрорастущего бизнеса. Интеграция сервера Delta Tioga Pass с нашим продуктом по виртуализации zVirt расширяет технологические возможности и укрепляет позиции Orion soft на российском рынке», — отметил директор по развитию бизнеса Orion soft Максим Березин.

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