Delta Sprut от Delta Computers: первая аппаратная платформа для сложных моделей ИИ, созданная отечественными инженерами

Российский производитель ИТ-оборудования Delta Computers объявляет о выходе на рынок первой аппаратной платформы для искусственного интеллекта, разработанной российскими инженерами — Delta Sprut. Новинка представляет собой модули расширения, обеспечивающие подключение дополнительных периферийных устройств PCI Express к вычислительным узлам Delta Tioga Pass и Delta Bright Lake. Delta Sprut, как и все продукты компании, разработан в соответствии с концепцией Open Compute Project (OCP) и позволяет в режиме каскадирования подключать к одному вычислительному узлу до 8 GPU двойной или 16 GPU стандартной толщины, что устанавливает рекорд плотности в 160 GPU в одном OCP-шасси. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

Delta Sprut использует интерфейс PCIe 4.0 как для взаимодействия с хостами, так и для коммуникации графических ускорителей между собой. Помимо графических ускорителей NVIDIA А100 или H100, c устройством также совместимы графические ускорители AMD Instinct. Для устройств NVIDIA поддерживается попарное объединение мостами NVLink.

Продукт разработан инженерами компании Delta Computers. Целевое предназначение Delta Sprut — это системы искусственного интеллекта и глубинных обучающих алгоритмов, нейронных сетей, платформы OpenAI/ ChatGPT, а также машинное зрение и перевод, машинное обучение (ML), высокопроизводительные вычисления (HPC), 3D VDI в задачах проектирования и работы со сложными 3D-моделями и многое другое.

Delta Sprut также нашел свое применение в гибридных системах хранения Delta Argut, позволив создать семь новых конфигураций систем хранения, тем самым расширив возможности Delta Argut по поддержке вплоть до 120 NVMe U.2.

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«Наш инновационный продукт Delta Sprut явился своевременным ответом на новые задачи, которые сейчас стоят перед российскими компаниями. Все мы говорим про искусственный интеллект, но в то же время знаем об ограниченном доступе к аппаратным платформам, агрегирующим десятки графических ускорителей, и сложностях с обеспечением рабочих мест конструкторов достаточно большим количеством графических ускорителей high-end класса. Одновременно с этим актуальнейшая сейчас тема кибербезопасности требует большого количества физически изолированных сетевых интерфейсов. Нам удалось закрыть все эти потребности одним продуктом, позволяющим подключать акселераторы и интерфейсы ввода-вывода к вычислительным узлам на очень высокой скорости и с минимальными задержками», — сказал Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers.

В январе 2024 г. Delta Sprut пополнит перечень уже имеющихся в реестре Минпромторга России продуктов Delta Computers.