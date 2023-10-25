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Подтверждена совместимость оборудования Delta Computers с ПО виртуализации рабочих столов Space VDI

Российский производитель ИТ-оборудования, МПО и ПО Delta Computers и российский разработчик экосистемы виртуализации Space «Даком М» объявили об успешном тестировании на производительность и технологическую совместимость серверных продуктов Delta Computers с платформой для организации инфраструктуры виртуальных рабочих мест Space VDI.

Технология виртуализации рабочих столов получила широкое распространение за последние несколько лет благодаря тренду на цифровизацию. Она позволяет сотрудникам продуктивно и безопасно работать в удаленном формате, а бизнесу — обеспечить непрерывность процессов, сократить операционные затраты и упростить ИТ-обслуживание.

С помощью инфраструктуры VDI (Virtual Desktop Infrastructure) образ рабочего стола запускается на виртуальной машине и доставляется клиенту на любое устройство по сети. Виртуальная машина, VM (Virtual Machine), представляет собой комплексную платформу для развертывания полноценного частного облака в корпоративной среде с необходимыми дополнительными инструментами для автоматизации и координации работы облачных сервисов.

В рамках курса на импортозамещение российский производитель ИТ-оборудования Delta Computers провел тестирование совместимости своих серверных платформ, включенных в реестр Минпромторга России, — высокопроизводительных серверов компактного форм-фактора Delta Tioga Pass и универсальных модулей хранения Delta Argut — с программным обеспечением Space VDI — отечественным аналогом наиболее распространенных средств для организации инфраструктуры виртуальных столов иностранного производства. По результатам испытаний выдан сертификат о совместимости и корректной работе данных решений, что позволяет объединять их в качестве полностью российских программно-аппаратных комплексов (ПАК).

«Мы рады подтвердить совместимость своих продуктов с решением Space VDI. Все большее значение для корпоративных заказчиков приобретает возможность получить комплексное решение и обеспечить его эксплуатацию в режиме одного окна. Подтвержденная технологическая совместимость и высокая производительность наших продуктов позволит создать конкурентный ПАК, отвечающий требованиям безопасности и обеспечивающий удобство использования за счет постоянного расширения инфраструктуры. Delta Computers продолжит объединять усилия с ведущими российскими разработчиками ПО для создания комплексных решений в соответствии с потребностями наших заказчиков», — отметил Максим Терещенко, руководитель департамента управления проектами Delta Computers.

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Как рассказал директор по продукту Space VDI Руслан Белов, за последнее десятилетие в мире микроэлектроники сложилась тенденция сотрудничества с зарубежными компаниями. Изобилие решений предоставляло заказчику большой выбор среди продуктов с разным набором функциональных возможностей и в разном ценовом сегменте. Однако в реалиях текущего рынка многие крупные иностранные поставщики серверного оборудования не имеют возможности предоставлять свою продукцию. Для российских производителей это стало мощным стимулом для активного роста и развития.

«Несмотря на то, что параллельный импорт закрывает ряд потребностей, нет уверенности, что доступ к необходимому оборудованию попросту не исчезнет. Наше сотрудничество с Delta Computers открывает новые возможности для развития российского IT-ландшафта. Помимо этого, совместимость оборудования обеспечивает бесконфликтную и безотказную работу серверов и ПО виртуализации, что является важной составляющей построения качественной виртуальной инфраструктуры», — сказал Руслан Белов.

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