Разделы

Бизнес Финансовые результаты Импортонезависимость Техника
|

Выручка Delta Computers выросла в 2022 г. в 2,6 раза

Компания Delta Computers сообщает о росте выручки в 2022 г. в 2,6 раза. Увеличилось количество созданных компанией ПАК (программно-аппаратных комплексов), расширилась продуктовая линейка. Об этом CNews сообщили представители Delta Computers.

В 2022 г. Delta Computers запустила программу, которая позволила компании развить партнерскую экосистему. Сейчас у Delta Computers 25 партнеров и четыре официальных дистрибьютора.

Помимо того, Delta Computers расширила продуктовую линейку. В перечне серверного оборудования, производимого компанией, появился универсальный модуль хранения Delta Argut Hybrid. В ряду клиентских устройств — персональный компьютер «Бобер» на процессоре «Байкал-М», «Ворон» на процессорах Intel и «Байкал-М» в классическом Tower-корпусе, монитор «Сова» (23 и 27 дюймов) и автоматизированное рабочее место «Ястреб».

Выручка компании в 2022 г. выросла в 2,6 раза. Наибольший вклад в доход Delta Computers привнесла реализация серверного оборудования и программно-аппаратных комплексов. Количество созданных ПАК при этом увеличилось. В 2022 г. совместно с партнерами компания выпустила программно-аппаратные комплексы в сфере облачных платформ, кибербезопасности и бизнес-аналитики.

Также в 2022 г. Delta Computers развивала линейку своего оборудования. Для флагманского продукта, сервера Delta Tioga Pass, компания разработала новые SKU, позволяющие использовать продукт в инфраструктуре NFV для сетей 5G. В модуле хранения данных Delta Argut Hybrid компания реализовала поддержку двухпортовых NVMe-дисков, что позволит использовать его в двухконтроллерных СХД с производительностью до 2 млн IOPS. Вдобавок продукт получил поддержку SATA HDD дисков нового поколения.

В планах Delta Computers на 2023 г. увеличить поставки серверов Delta Bright Lake на процессоре Intel Xeon Scalable третьего поколения и представить для продукта дополнительные SKU в ответ на возросшие требования рынка.

Также компания планирует обновить Delta Argut Hybrid для поддержки PCIe Gen4, что существенно увеличит его производительность.

Импортозамещение ИТ-инфраструктуры: есть ли смысл переходить на гиперконвергентные решения?
Импортозамещение

ПК «Бобер» получит поддержку процессоров Intel 13 поколения в I квартале 2023 г. К середине 2023 г. ПК «Ворон» также обновится.

«Прошедший год показал, что взятый нами курс на создание ПАКов совместно с нашими технологическими партнерами – довольно успешен. Этот подход позволяет заказчикам существенно сократить сроки внедрения проектов, а также структурировать техническую поддержку. В связи с этим в 2023 г. в рамках развития линейки программно-аппаратных комплексов мы представим несколько новых решений, часть которых уже запущена в продуктивную эксплуатацию у заказчиков, а некоторые сейчас завершают тестирование в нашей лаборатории», — отметил Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers.

***

Delta Computers — российский производитель ИТ-оборудования. Портфель продуктов компании включает серверное оборудование и модули хранения, системы питания, персональные компьютеры, мониторы, автоматизированные рабочие места, а также сопутствующее программное обеспечение, в том числе микроконтроллерное. Delta Computers разрабатывает продукты на базе открытых стандартов и является членом консорциума Open Compute Project (OCP).

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В сети «Мерлиона» «Позитроника» назначен третий гендиректор за 8 месяцев на фоне взрывного роста продаж

Основателям Mail.ru грозят уголовные дела из-за видеоигр

«Марвел» выкупил половину производителя автоматизированных рабочих мест Getmobit

«Связной» закрыл больше 400 салонов, но не смог разжалобить суд

Российские разработчики процессоров купаются в деньгах. Выручка взлетела в разы, запасы распроданы

Кредиторы скандально рухнувшей криптобиржи выстроились в громадную очередь. В их числе Netflix и Apple

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Топ-10 эллиптических тренажеров для дома: хиты продаж

История фена для волос: от первых пылесосов до современного устройства

Готовимся к 8 марта: 10 подарков до 10 000 рублей

Показать еще

Наука

Метеорит возрастом 4,6 миллиарда лет подтвердил теорию происхождения воды на Земле

Тираннозавр Рекс гораздо больше, чем предполагали ученые

Искусственный интеллект, обученный на русских классиках, стал драматургом
Показать еще