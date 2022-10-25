«Росэлектроника» подтвердила совместимость платформы виртуализации рабочих столов VeiL VDI с оборудованием Delta Computers

НИИ «Масштаб» концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») и Delta Computers подтвердили совместимость программных решений для организации инфраструктуры виртуальных рабочих столов VeiL VDI и серверов Delta Tioga Pass. Результаты проведенного тестирования доказали, что при помощи этих продуктов можно администрировать и мониторить рабочую среду пользователя, а также обеспечивать информационную защиту ее ресурсов.

Тестирование проводилось в несколько этапов. После установки и создания кластера была произведена настройка сети и общего хранилища. Затем были развернуты тестовые виртуальные машины, на которых шла проверка функциональности. Выполнялись различные задачи, такие как подключение к локальной сети на скорости 1/10 Гбит/сек, интеграция со службой каталогов для хранения учетных записей пользователей, отслеживание текущих показаний сенсоров и др. В ходе тестовых испытаний серверов Delta Tioga Pass и ПО VeiL VDI сбоев в работе зафиксировано не было.

«Работа виртуальных рабочих сред не должна уступать в продуктивности традиционным. Более того, решение VeiL VDI призвано превосходить стационарные системы по целому ряду показателей, включая отказоустойчивость, скорость создания и утилизации рабочих столов, оптимальные условия для удаленной работы из любой точки сети. Обеспечение высоких показателей быстродействия платформы, в том числе, зависит и от аппаратного обеспечения. Серверы Delta Tioga Pass с успехом решают поставленные задачи и выступают надежным элементом совместного решения для виртуализации рабочих столов на предприятиях любого масштаба», – сказал Денис Агеев, директор по разработке и производству систем виртуализации и видеоконференцсвязи НИИ «Масштаб».

«Процесс развертывания виртуальной ИТ-инфраструктуры не будет сложным и трудоемким, если его технологической основой станут современные разработки, гарантирующие слаженное взаимодействие и стабильный результат. Подтвержденная совместимость серверов Delta Tioga Pass и экосистемы VeiL VDI позволяет заказчикам реализовывать планы по созданию виртуального рабочего пространства с помощью продуктов российского производства», – отметил Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers.

Как ритейлер OBI перешел с Cisco Webex на Webinar Meetings Импортозамещение ВКС

Платформа виртуализации рабочих столов VeiL VDI обеспечивает подключение сотрудников из любой географической точки, предоставляет возможность использования профессиональных графических приложений, таких как САПР, 3D-моделирование, работает как с «толстыми», так и «тонкими» клиентами разных производителей. Ключевым отличием является отказ от базирования продуктов на профильных Open Source модулях и написание собственной кодовой базы.

Компактные и высокопроизводительные серверы Delta Tioga Pass созданы на базе процессоров Intel Xeon Scalable Processors 1 и 2 поколений. Из 12 базовых конфигураций серверов можно выбрать оптимальную модель для создания вычислительных кластеров, систем хранения, программно-определяемых и облачных инфраструктур, комплексных гиперконвергентных решений. Помимо серверов, в состав тестового стенда вошла дисковая полка Delta JBOF, предназначенная для функционирования в составе программно-определяемых СХД большой вместимости с высокой скоростью передачи данных.