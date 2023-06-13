По заданию «Росэнергоатома» разработан отечественный ПАК для реализации частного облака

Delta Computers совместно с технологическим партнером — «Научно-техническим центром информационных технологий РОСА» (НЦТ ИТ РОСА) по заданию концерна «Росэнергоатом» (входит в электроэнергетический дивизион госкорпорации «Росатом») разработала полностью отечественный программно-аппаратный комплекс (ПАК) для реализации частного облака. Решение успешно прошло тестовые испытания и внедрено в концерне.

Переход на облачную инфраструктуру – это общемировая тенденция. При традиционной инфраструктуре с разрозненными серверами вычислительные ресурсы зачастую используются неоптимально, серверы для одних функций и приложений перегружены, другие серверы недоиспользованы и частично простаивают. При этом ИТ-подразделение не может оперативно реагировать на потребности бизнеса, так как увеличение мощности влечет за собой длительные процессы закупки оборудования, его подключения и настройки. Основное преимущество облачной инфраструктуры — в ее гибкой масштабируемости. Облако позволяет динамически выделять ИТ-ресурсы для различных нагрузок по запросу: больше нагрузки — облако автоматически даст больше ресурсов. Предприятию не нужно держать про запас резервные мощности на случай пиковых нагрузок.

Сегодня концерн обладает масштабной ИТ-инфраструктурой, а за последние годы количество информационных систем в организации значительно выросло. Чтобы снизить затраты на поддержку ИТ-оборудования, руководство компании приняло решение о переходе на облачную инфраструктуру, а именно на частное облако, учитывая специфику отрасли и требования по информационной безопасности.

Созданный по заданию концерна ПАК полностью спроектирован на базе отечественных продуктов и реализован в рамках выполнения программы Правительства РФ по импортозамещению. Решение аттестовано на соответствие требованиям по защите информации ФСТЭК России органом по аттестации «Атомзащитаинформом», в том числе на соответствие требованиям по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации.

Благодаря данному комплексу «Росэнергоатом» получил возможность динамично распределять нагрузку между сервисами, снизить риск простоев, а также ускорить развертывание новых приложений.

Для управления ПАКом использовался продукт Delta Cloud Appliance — портал управления ресурсами, благодаря которому системные администраторы концерна теперь могут более эффективно управлять своей виртуальной инфраструктурой.

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Аппаратная платформа ПАКа состоит из серверов Delta Tioga Pass, дисковых полок Delta Argut и серверных шасси Delta Akturu. А в состав его программного обеспечения входит платформа виртуализации серверов и рабочих мест корпоративного уровня ROSA Virtualization, созданная НТЦ ИТ РОСА.

«Программно-аппаратный комплекс, который мы создали, позволил повысить эффективность эксплуатации инфраструктуры и оптимизировать работу ИТ-специалистов концерна «Росэнергоатом». Администрирование и эксплуатация ИТ-оборудования стали значительно менее трудозатратными процессами в компании. В обозримой перспективе мы планируем развивать продукт. Нет сомнения, что мы с коллегами из «Росэнергоатома» и дальше будем достигать поставленных целей благодаря слаженной работе наших экспертных команд», — сказал Андрей Чернышев, генеральный директор Delta Computers.

«Создание импортозамещенных программно-аппаратных комплексов (ПАК) — одна из стратегических инициатив госкорпорации «Росатом» по достижению технологического суверенитета Российской Федерации. Использование ПАК позволяет нам получить сбалансированные и горизонтально масштабируемые аппаратные решения на российском «железе» с прогнозируемыми параметрами качества работы информационных систем, уровнем безопасности и стоимости владения на всем жизненном цикле решения. Наше сотрудничество в очередной раз доказало эффективность кооперации разработчиков ПО, производителей оборудования и заказчика», — отметил директор департамента управления ИТ-проектами и интеграцией концерна «Росэнергоатом» Олег Шальнов.