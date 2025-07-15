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Вышла первая версия продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» на базе нового релиза «Форсайт. Аналитическая платформа 10.8»

Компания «Форсайт» выпустила первую полнофункциональную версию продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация», включающую функциональность консолидации финансовой отчетности. Данная версия реализована на базе нового релиза флагманского программного продукта компании – «Форсайт. Аналитическая платформа 10.8».

Сегодня поиск эффективного программного инструмента для консолидации финансовой отчетности – одна из наиболее актуальных тем для финансовых служб корпораций и групп компаний. В ответ на запрос рынка «Форсайт» выпустила полнофункциональную версию продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация». В основе продукта – BI-инструментарий последней версии «Форсайт. Аналитической платформы», включая новейшие возможности флагманской разработки вендора: встроенный Self-Service и кроссплатформенное приложение «Форсайт. Умные таблицы». Также благодаря возможностям «Форсайт. Аналитическая платформа» продукт обеспечивает высокий уровень защиты данных за счет гибкой системы аутентификации, управления правами доступа. Все это делает «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» современным, высокопроизводительным и безопасным инструментом для решения широкого спектра бизнес-задач, а том числе формирования и контроля исполнения планов и бюджетов, финансовой консолидации группы компаний, сценарного прогнозирования показателей деятельности, планирования и прогнозирования продаж и многих других.

«Преимущество новой версии – существенное ускорение подготовки консолидированной отчетности за счет автоматизации типовых процессов консолидации: сбора данных, проверки и контроля данных, пересчета валют, ведения ручных поправок, контроля ВГО, трансформации, консолидации и формирования консолидированной отчетности. Важная особенность продукта – возможность автоматизации в единой системе и на единой модели данных задач бюджетирования и консолидации, что дает снижение затрат на поддержку единого решения», – сказал Дмитрий Шаталов, руководитель отдела консолидации «Форсайт».

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цифровизация

«У компании «Форсайт» богатый опыт в области цифровизации финансовых функций для Enterprise-сегмента. Наши решения для автоматизации планирования и бюджетирования уже используются крупнейшими российскими компаниями в энергетической, нефтегазовой, добывающей, металлургической отраслях. Перевод продукта «Форсайт. Бюджетирование и консолидация» на последнюю версию «Форсайт. Аналитическая платформа» – новый шаг в развитии инструментов бюджетирования и консолидации. И здесь наша цель – расширить спектр заказчиков, предоставить им удобный полнофункциональный инструмент для решения целого ряда задач финансового блока и предложить эффективный вариант для замещения зарубежного ПО для финансовой консолидации», – отметил ведущий продуктовый менеджер «Форсайт» Михаил Федоров.

«Форсайт. Бюджетирование и консолидация», помимо специализированной функциональности, включает две преднастроенные модели – для бюджетирования и консолидации бюджетов и консолидации финансовой отчетности по МСФО. Встроенная интеграция с «Форсайт. Умные таблицы» предоставляет пользователям возможность привычной работы с данными в новом Excel-подобном приложении, совместимом с различными табличными редакторами российских офисных приложений и Excel – это позволяет строить отчёты со сложным форматированием с полноценным использованием BI-инструментов.

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