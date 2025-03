Трагически погиб основатель самого известного в мире торрент-трекера

Соучредитель The Pirate Bay Карл Лундстрем погиб в авиакатастрофе. Он разбился на личном самолете. Предположительная причина аварии – слабая видимость, вызванная плохой погодой. The Pirate Bay – самый известный торрент-трекер в мире, а также один из самых старых файлообменников.

Погиб соучредитель торрент-трекера The Pirate Bay Карл Лундстрем (Carl Lundstrom). Он умер в результате авиакатастрофы – его личный самолет потерпел крушение, когда Лундстрем летел из Загреба (Хорватия) в Цюрих (Швейцария). По данным издания Barron’s, крушение произошло 10 марта 2025 г. Издание пишет, что погиб Лундстрем, находясь в воздушном пространстве Словении.

На момент смерти Карлу Лундстрему было 64 года. Он летел на самолете Mooney M20. По предварительным данным, причиной крушения воздушного судна могла стать слабая видимость, вызванная плохой погодой. Barron’s пишет, что его самолет рухнул на деревянную хижину в районе Велика Планина на севере Словении 10 марта 2025 г. однако из-за плохой погоды спасатели не могли извлечь тело основателя «Пиратской Бухты» до 11 марта 2025 г. 12 марта 2025 г. полиция Словении подтвердила агентству AFP, что обнаружила тело, «вероятно, пилота, гражданина Швеции» (likely of the pilot, a Swedish citizen), но отказалась опознать его до проведения судебно-медицинской экспертизы.

Шведская крайне правая партия «Альтернатива для Швеции» (Alternative for Sweden), с которой, как отмечает издание, был связан Лундстрем, подтвердила его гибель, сообщив, что он умер в результате авиакатастрофы.

Легендарное детище Лундстрема

Карл Лундстрем был внуком основателя крупнейшего в мире производителя хрустящих хлебцев Wasabroed. Он пошел по его стопам и тоже выбрал карьеру предпринимателя. Также он имел связи в политических кругах Швеции.

Трекер The Pirate Bay был основан в 2003 г. Карлом Лундстремом, Готтфридом Свартхольмом (Gottfrid Svartholm), Фредериком Неем (Fredrik Neij) и Петером Сунде (Peter Sunde). Это самый известный и некогда крупнейший торрент-трекер во всем мире, а также один из старейших на планете файлобменников. Лундстрем, в числе прочего, помогал проекту финансово, а также обеспечивал его необходимым для его работы оборудованием.

Сервис The Pirate Bay работает до сих пор, хотя и заблокирован во многих странах, включая Россию. Как и любой другой торрент-трекер, он позволяет избежать трат на лицензионные программы, музыку, фильмы, книги и другой контент. Несмотря на многочисленные попытки властей Швеции закрыть проект он продолжает существовать. В сентябре 2025 г. ему исполнится 22 года.

The Pirate Bay работает на год дольше знаменитого российского торрент-трекера Rutracker, до 2010 г. известного под названием Torrents.ru. Оба эти проекта объединяет то, что они заблокированы на территории России.

Йо-хо-хо, и терабайты с торрента

The Pirate Bay – один из ярчайших примеров сервисов, которые не просто существуют десятилетиями, а существуют вопреки желанию политиков, чиновников и других власти предержащих. На протяжении почти всей своей истории его пытаются закрыть, а его основателей – посадить.

Например, в апреле 2009 г. шведский суд приговорил всех четырех основателей трекера, включая Лундстрема, к одному году тюремного заключения и штрафу в размере $3,58 млн. В ответ на это они подали апелляцию, но ничего не добились, после чего решили, что на нападение надо отвечать нападением. В итоге в июне 2009 г. они составили иск против властей Швеции в Европейский суд по правам человека, в результате чего добились трехкратного сокращения срока заключения – до четырех месяцев. В том же месяце, к слову, The Pirate Bay купили за $7,7 млн – новым владельцем сервиса стала шведская компания Global Gaming Factory X AB.

В ноябре 2009 г. основатели The Pirate Bay подали идею известной в России сети магазинов по продаже ювелирных изделий. Они сообщили, что закрывают сервис, сославшись на некие технические причины. По прошествии более 14 лет он продолжает работать.

В дальнейшем основателей The Pirate Bay арестовывали несколько раз. Так, в сентябре 2012 г. под стражу в Камбодже был взят Готтфрид Свартхольм. Его адвокат предполагал тогда, что его подопечного могут депортировать в Швецию, где ему грозили год в тюрьме и штраф в размере $1,1 млн.

В последующие годы основатели легендарного торрент-трекера шли на самые разные ухищрения, чтобы сохранить жизнь своему детищу. Например, в октябре 2012 г. они полностью отказались от физических серверов в пользу виртуальных, арендованных у «облачных» провайдеров. Это решение было продиктовано попытками правообладателей остановить работу сервиса. Одновременно портал сменил название на The Pirate Cloud.

В марте 2013 г. они пошли еще дальше. Было заявлено о переносе хостинга на северокорейские сервера якобы по приглашению одного из лидеров КНДР. Эти и другие действия возымели должный эффект – к моменту выхода материала сервис продолжал функционировать.