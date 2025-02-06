Российская ИТ-компания ищет экзорциста для изгнания демонов из сотрудников. Платят хорошо, но никакой удаленки

ITGlobal.com открыла вакансию штатного экзорциста, которому собирается платить от 130 тыс. руб. в месяц. Специалисту придется изгонять демонов из неэффективных сотрудников. Придется переехать в Санкт-Петербург – работа исключительно офисная, удаленка в условиях не упоминается.

Изгнать демонов из айтишников

Российская ИТ-компания ITGlobal.com разместила на сайтах с вакансиями объявление о найме в штат экзорциста (заклинателя, специалиста по ритуалам изгнания демонов). Редакция CNews обнаружила вакансию на нескольких сайтах по поиску работы, включая HeadHunter.

ITGlobal.com – это российский интегратор, поставщик ИТ-услуг, продуктов и сервисов, разработчик собственных программных продуктов. Компания основана гражданином России Дмитрием Гачко в 2008 г. Название компании совпадает с названиями нескольких зарубежных компаний, вместе с которыми она образует группу ITGlobal.com.

В большинстве объявлений ITGlobal.com решила не указывать размер зарплаты – только на сайте CarreerSpace она отметила, что получать штатный экзорцист будет от 130 тыс. руб. в месяц.

Вакансия с указанием размера зарплаты

«Мы ищем уникального специалиста для борьбы с "демонами", препятствующими эффективной работе наших сотрудников», – указано в объявлении. Редакция CNews обратилась в ITGlobal.com с вопросами о критериях оценки работы экзорциста и о том, нужны ли в ее штат также тарологи и астрологи, и ожидает ответа.

Подойдет только опытный

Компания ITGlobal.com не желает иметь дело с экзорцистами-джунами, то есть с начинающими специалистами в своем деле. В вакансии прямо указано, что новички могут не откликаться на объявление – ищется исключительно человек с опытом работы «в сфере управления изменениями и оптимизации процессов» от пяти лет.

От штатного экзорциста будет требоваться проведение коллективных сеансов экзорцизма – для целых отделов. Индивидуальные сеансы тоже будут частью его работы. А также ему понадобится хорошо проработанное умение выявлять и устранять источники неэффективности в коллективе.

При всем этом будущему сотруднику ITGlobal.com нужно будет уметь бороться с целым «зоопарком» нечисти, включая «духов прокрастинации и затягивания дедлайнов» и «бесов микроменеджмента и недоверия к команде». В дополнение к этому он должен будет проводить корпоративные мероприятия по защите от демонов, притом с использованием самостоятельно разработанным методик.

Требования к кандидату

Также штатному экзорцисту придется создавать талисманы продуктивности и амулеты эффективности для сотрудников компании. Согласно информации из открытых источников, на начало февраля 2025 г. штат ITGlobal.com (юрлицо – ООО «Итглобалком Рус») составляет в пределах 40 человек. Компания входит в корпорацию ITG, штат которой – больше 1000 человек.

Экзорцизм в онлайне не приветствуется

Будущему борцу с неэффективностью сотрудников ITGlobal.com потребуется переехать в Санкт-Петербург, где находится офис компании. Согласно условиям из объявления на HeadHunter, допускается только офисная форма работы, о чем в вакансии заявлено открыто. Другими словами, проводить сеансы экзорцизма, коллективные либо индивидуальные, по видеоконференцсвязи не получится.

В вакансии также отмечено, что работать придется по 8 часов в день пять дней в неделю. Однако редакция CNews нашла в объявлении явный намек на возможные переработки и работу в нерабочие дни. В разделе «Мы предлагаем» указан гибкий график, потому что «демоны не соблюдают рабочее время).

Возможные бонусы

Специалист, который подойдет компании по всем критериям, сможет рассчитывать в первую очередь на «комплект корпоративных "священных" артефактов для проведения ритуалов». Что входит в перечень, и будет ли экзорцист подписывать документы о материальной ответственности за вверенные ему артефакты, в вакансии не сообщается.

Также ITGlobal.com обещает платить своему штатному сотруднику не только «конкурентную зарплату», но еще и «бонусы за каждого "изгнанного демона"». Размер бонуса, а также, сколько раз можно изгонять демонов из отдельно взятого сотрудника, в компании не уточнили.

Магия спасет всех

ITglobal.com – не единственная в России ИТ-компания возжелавшая заполучить в свой штат опытного специалиста по всякой мистике и потусторонним силам. Ей нужен экзорцист с опытом от пяти лет, а инвестиционная платформа Utex, как сообщал CNews, желает нанять финансового астролога, к тому же не простого, а потомственного. Он всенепременно быть астрологом в пятом поколении и иметь Юпитер во втором доме натальной карты – это обязательные требования.

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Работать астрологом в Utex по умолчанию выгоднее, нежели экзорцистом в ITglobal.com, ведь она будет платить ему вдвое больше – 250 тыс. руб. Это к вопросу о «конкурентной зарплате», упомянутой в вакансии ITglobal.com.

Астрологу в Utex, как и экзорцисту в ITglobal.com, тоже полагаются приветственные бонусы. В список входят карта звездного неба, телескоп, денежное дерево и магический шар, а также фирменный аудио-гид с аффирмациями и бесплатный кофе с корицей по четвергам.

Некоторые российские компании очень доверяют работникам-эзотерикам. В ноябре 2024 г. CNews освещал историю программиста, который хотел устроиться в ИТ-компанию и подходил ей по всем критериям, однако получил отказ в приеме на работу по решению штатного таролога компании.

Комментарии ITglobal.com

После публикации материала в редакцию CNews поступили комментарии Александра Стародубцева, кандидата экономических наук, сооснователя корпорации ITG.. Они приведены без изменений.

На вопрос CNews о реальности вакансии Александр Стародубцев ответил: «Это действительно реальная вакансия. У нас уже был успешный опыт поиска и найма ИТ-евангелистов, так что, для нас это не новая практика. Иногда приходится открывать вакансии на позиции, которых на рынке еще не было. В этом случае очень важно четко, доходчиво и ярко обозначить в названии таких вакансий что мы реально ждем от человека, чтобы привлечь специалистов, для которых это будет не просто очередной работой, а возможностью реализовать себя в новых инновационных процессах в передовой компании, расширяющей границы привычных практик».

Редакция CNews поинтересовалась, требуются ли компании, помимо экзорциста, тарологи, астрологи и их коллеги. Александр Стародубцев сказал: «Нет, ведь экзорцист, это как раз тот человек, который борется с мракобесием в компании, лженаукой в менеджменте и прочими укоренившимися мифами о том, что правильно и что действительно работает в области управления людьми и процессами».

На вопрос CNews о критериях оценки эффективности работы экзорциста Александр Стародубцев ответил: «Эффективность работы корпоративного экзорциста будет оцениваться по многим параметрам. Среди них: повышение проработанности организационных изменений с научной точки зрения, снижение уровня внутреннего сопротивления таким изменениям, внедрение доказанно эффективных практик в менеджменте. Мы сейчас переживаем активный рост, при котором происходит множество изменений. Такой человек поможет сохранить управляемость бизнеса в этих условиях».

Также он подчеркнул, что в корпорации ITG работают больше 1000 специалистов из 12 стран мира.