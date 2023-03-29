«Ланит омни» выпустила новую версию low-code-платформы «BPMSoft конструктор»

«Ланит омни» (входит в группу «Ланит») представила новую версию low-code платформы, на базе которой можно создавать собственные решения для бизнес-процессов. «BPMSoft конструктор» поддерживает цифровую трансформацию российских компаний, а также позволяет ускорить их переход на отечественное ПО. В короткие сроки они смогут запускать новые ИТ-проекты, масштабируя бизнес в необходимом темпе и оперативно реагируя на меняющийся спрос. Для пользователей системы Creatio от Terrasoft уже реализованы средства и рекомендации по миграции на BPMSoft.

«BPMSoft конструктор» использует стандарт BPMN 2.0 для моделирования бизнес-процессов. Платформа объединяет необходимую функциональность для их проектирования, управления и контроля: инструменты для дизайна и администрирования, визуальный редактор, дизайнер системы, средства интеграции с внешними системами, а также механизмы аналитики и мониторинга. Разработка приложений не требует специальных технических знаний и ведется в графическом интерфейсе с использованием готовых модулей. Low-code-функциональность позволяет быстро настраивать интерфейс, добавлять разделы, поля и виджеты.

В зависимости от потребностей бизнеса «BPMSoft конструктор» может быть развернут в собственной инфраструктуре компании, в частном облаке или в ЦОДе. Новая версия платформы открывает широкие возможности не только для создания бизнес-приложений, четко интегрированных в существующие бизнес-процессы, но и для монетизации партнерами разработок через каналы продаж и маркетинга «Ланит омни».

Для клиентов, использующих продукты Creatio от Terrasoft, «Ланит омни» представила также бесплатные средства и рекомендации по миграции проектных решений на новую версию «BPMSoft конструктор». Частичная автоматизация позволит сократить затраты на переход, а также значительно ускорит его. На текущий момент доступна утилита миграции для версии Creatio 7.18.5. Для ее получения необходимо направить соответствующий запрос в службу технической поддержки «Ланит омни».

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни», сказал: «Наша миссия – в сотрудничестве с партнерами помочь заказчикам повысить эффективность внутренних бизнес-процессов и работы с клиентами за счет создания и развития функциональной технологически продвинутой low-code BPM-платформы. Выход новой версии «BPMSoft конструктор» – важный этап на этом пути. Теперь наши заказчики смогут еще быстрее реагировать на изменяющиеся условия ведения бизнеса и запускать новые ИТ-сервисы за считанные дни, а партнеры получат больше возможностей для разработки и монетизации собственных решений на нашей платформе».