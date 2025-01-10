Разделы

ПО Софт Цифровизация
|

SimpleOne представила обновленную версию платформы с поддержкой международных команд

Российский разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов SimpleOne, корпорация ITG, выпустил новую версию low-code платформы — 1.24. Обновление направлено на повышение удобства работы распределенных команд и поддержку международных компаний. В новой версии появилась возможность получать уведомления на разных языках, а также усовершенствованный редактор для создания контента. Об этом CNews сообщили представители SimpleOne.

В обновлении реализован новый подход к управлению контентом через редактор WYSIWYG, который позволяет создавать материалы с форматированием и изображениями в том виде, в котором они будут отображаться при просмотре. Это упрощает создание документации, инструкций и баз знаний для компаний с международными командами.

Какие требования предъявляет рынок к современной ERP-системе
Маркет

Также в новой версии: добавлена поддержка реестра бизнес-процессов для систематизации рабочих процедур; усовершенствована организационная структура с поддержкой групп и команд; улучшена система автоматического назначения задач с учетом доступности сотрудников; обновлен интерфейс пользовательского портала и агентской части для повышения удобства работы.

«Для команды SimpleOne важно создать решение, которое не только компенсирует отсутствие некоторых инструментов, но и предлагает новые возможности для эффективной работы международных команд. Новая версия платформы SimpleOne разработана с учетом потребностей компаний, которым необходимо бесшовное взаимодействие между подразделениями в разных странах. Мы уверены, что эти обновления помогут нашим клиентам повысить эффективность и упростить управление бизнес-процессами», — отметил Илья Радченко, директор по платформенным продуктам SimpleOne, корпорация ITG.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Монопродукты для бизнес-коммуникаций уходят в прошлое. Будущее — за ИИ и комплексными решениями

Знаменитый сайт для программистов на грани закрытия после почти 20 лет процветания. Его стремительно убивают нейросети

Андрей Штонда, C3 Tech: Моновендорность — спекулятивное понятие. В России нет ни одного моновендорного ЦОДа

Знания кончились. Искусственный интеллект выучил все, что известно человечеству

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

В США нашелся миллиардер, желающий купить TikTok. Иначе его запретят

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: что можно купить в 2025 году

Тренд на мобильный обогрев: самые полезные зимние гаджеты 2025 года

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье

Революция в передаче данных: крошечные вихри света расширяют пропускную способность оптоволокна в 8-16 раз
Показать еще