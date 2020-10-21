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Konica Minolta выпустила новую версию AR-приложения genARate

ПО Софт Облака

Konica Minolta объявляет о запуске обновленной версии решения genARate. Это облачное приложение дополненной реальности, которое может «оживлять» материалы, объединяя «реальный» мир с цифровым. Обновления коснулись функциональности приложения и его бизнес-модели, а также развития пользовательского опыта.

В новой версии решения пользователей ждут значительные изменения интерфейса, в частности в веб-платформе «студии», в которой создаются проекты с дополненной реальностью. Работа с genARate стала более простой и интуитивно понятной – она не требует специальных знаний и навыков в области программирования. Помимо этого, увеличилась скорость обработки изображений и запуска контента дополненной реальности.

Теперь при создании проектов с дополненной реальностью есть возможность выбрать два варианта реализации сценария – AR.Create и AR.Tile. Режим AR.Create позволяет полностью «оживлять» отсканированное через приложение изображение. В свою очередь режим AR.Tile открывает меню с несколькими статичными «кнопками», каждая из которых может содержать разный контент. При этом «кнопки» можно развернуть на полный экран. В обоих сценариях появилась возможность размещения новых типов контента, в том числе анимационных 3D-объектов в пространстве.

Решение пополнилось и новыми возможностями в области отчетности по проводимым AR-кампаниям. Оно позволяет отслеживать количество уникальных пользователей, переходов, глубину просмотра страниц и многие другие показатели. Полученные аналитические данные представлены на уровнях проекта, страницы, контента и конкретного взаимодействия.

В новой версии расширены функции управления приложением и дашборда: на панели управления можно увидеть значения ключевых показателей эффективности, последние посещенные страницы, а также при необходимости обратиться в службу поддержки.

Еще одним важным изменением стало появление возможности интегрировать функции решения в существующие приложения заказчика, тем самым добавляя к ним дополненную реальность. Ранее Konica Minolta предоставляла лишь возможность брендирования приложения genARate под корпоративный стиль клиента.

Изменилась и ценовая бизнес-модель. Теперь заказчик оплачивает не количество создаваемых проектов дополненной реальности, а реальные физические сканы триггеров, то есть взаимодействие конечного пользователя с дополненной реальностью. Таким образом, бизнес-заказчики приложения теперь платят только за фактически состоявшиеся контакты с потребителем.

«Дополненная реальность сегодня – это эффективный инструмент взаимодействия с потребителем. В 2019 г. дополненная реальность исчезла из Gartner Hype Cycle, что свидетельствует о зрелости технологии и ее экономической эффективности для бизнеса. Одновременно с этим AR становится все более доступен. Поэтому, на наш взгляд, это крайне перспективное направление для развития коммуникаций, – сказала Мария Журавова, руководитель направления маркетинговых услуг Konica Minolta Business Solutions Russia. – Дополненная реальность активно набирает обороты и в нашей стране: по расчетам PwC, российский рынок VR и AR-технологий входит в топ-10 наиболее быстрорастущих. Мы уже реализовали несколько AR-проектов в России, и в последнее время получаем все больше запросов от заказчиков».

Облачная платформа genARate работает в интерфейсе drag-and-drop с привычным для большинства визуальным редактором WYSIWYG, благодаря чему полноценный проект с дополненной реальностью может быть реализован всего за несколько минут. В решении реализованы готовые шаблоны для быстрого создания анимации или 3D-моделей с AR.

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