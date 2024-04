Дисплей дополненной реальности в электромобиле «Атом» будет работать на собственном ПО

Разработчики электромобиля «Атом» выпустили альфа-версию программного обеспечения Builder. Это конструктор приложений для дисплея дополненной реальности (AR HUD — Augmented Reality Head-Up Display), то есть набор инструментов для разработки программного обеспечения (SDK — Software Development Kit). Приложения, создаваемые в Builder, будут запускаться в электромобиле на собственном движке AR Engine. Об этом CNews сообщили представители бренда «Атом».

Среди функционала конструктора — создание новых приложений с возможностью использовать телеметрию электромобиля, данные ADAS, навигации и облачные данные, кастомизировать приложения, создавать игры.

Атом Кадры реального испытания и один из вариантов интерфейса дисплея дополненной реальности «Атома».

Конструктор приложений выполнен по принципу WYSIWYG — What You See Is What You Get, в дословном переводе: «что видишь, то и получишь». Этот принцип расширяет возможности для адаптации приложений сторонних разработчиков и позволяет размещать графические элементы в пределах зоны проектирования и настраивать их свойства. Главная особенность WYSIWYG — возможность видеть результат прямо в процессе редактирования. Таким образом сторонние разработчики смогут адаптировать свои приложения для отображения интерфейсов на дисплее дополненной реальности «Атома».

Атом Пример процесса компоновки приложения для AR HUD в редакторе Builder

AR Engine — это движок управления проекционным контентом. Он отвечает за взаимодействие с информационной системой электромобиля «Атом» и позволяет формировать изображения дополненной реальности на лобовом стекле.

«AR Engine разрабатывает большая команда профессионалов не только из автомобильной отрасли, но и из сфер ИТ, дизайна и даже игровой индустрии. Именно это позволяет создавать продукт с неограниченными возможности кастомизации и логикой, которую можно дополнять своими функциями и идеями для получения нового, недостижимого ранее уровня пользовательского интерфейса», – сказал Альберт Хакимов, руководитель отдела графических подсистем «Атома».

Электромобиль «Атом» будет оборудован проекционным дисплеем AR HUD. Эта технология синхронизируется со всеми системами «Атома» и отображает на лобовом стекле информацию о скорости движения электромобиля, навигацию, интерфейсы приложений и другие важные уведомления.

AR HUD входит в комплексную систему человеко-машинного интерфейса (HMI), дополняя сенсорный дисплей на руле, голосовое управление и «Атом ОС».

Оптическая система проектора настроена таким образом, что проекция (виртуальная плоскость) воспринимается водителем так, как будто она находится на расстоянии 12 метров. Это значение позволяет не менять фокусировку зрения при переключении внимания с дороги на AR HUD и обратно. По сравнению с другими распространенными на рынке моделями, у которых виртуальная плоскость удалена от водителя на 1–5 метров, проектор «Атома» значительно снижает когнитивную и зрительную нагрузку. Настройки проектора могут быть адаптированы в соответствии с индивидуальными предпочтениями водителя по высоте и наклону.

Каждый AR HUD планируется тестировать и калибровать с использованием машинного зрения во время установки на заводе.

На данный момент AR Engine проходит макетные испытания в инженерном центре в Москве и низковольтной лаборатории в Набережных Челнах.

Атом Пример скомпонованного приложения для AR HUD

«Атом» — первый российский серийный электромобиль. «Атом» — универсальный электромобиль для людей, а также для бизнеса: создаются версии для такси, каршеринга и доставки. «Атом» разрабатывается АО «Кама». Компания объединяет более 1000 экспертов с опытом работы в российских и международных автомобильных и ИТ-компаниях. Главный офис — в Набережных Челнах, подразделения — в Москве, Санкт-Петербурге, Тольятти, а также в Нанкине и Шанхае (Китай). Сейчас проходят испытания собственной платформы на функциональных прототипах. Запуск серийного производства «Атомов» планируется в 2025 г.