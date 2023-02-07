Разделы

Телеком
|

«Мегафон» запустил решение для организации корпоративной телефонии

«Мегафон» запустил отечественное решение для организации телефонии «Корпоративная АТС». Сервис поможет организовать телефонную связь в крупных компаниях, а также построить работу контактных центров.

«Корпоративная АТС» от «Мегафона» реализована на базе отечественного ПО и включена в реестр Минцифры. Решение интегрируется с любыми внутренними системами компаний и дает возможность бесшовного перехода с аналогичных зарубежных сервисов, что особенно актуально для бизнеса в условиях импортозамещения.

Сервис ориентирован на компании крупного бизнеса, которым базовой функциональности платформ по организации телефонии уже недостаточно для создания единого телефонного пространства. «Корпоративная АТС» гибко адаптируется под индивидуальные требования клиентов и позволяет организовать единую унифицированную систему коммуникаций, объединив территориально распределенные структуры в одну телефонную сеть, а также подключить и организовать работу корпоративных или аутсорсинговых контактных центров.

«Стабильная связь и современные коммуникационные сервисы сегодня служат основой построения эффективных бизнес-коммуникаций. Благодаря интеграции с любыми CRM-системами и программным обеспечением от разных производителей «Корпоративная АТС» собирает в едином решении всю необходимую информацию – историю обращений и заказов, запись разговоров и статистику, помогая поддерживать высокую скорость обслуживания клиентов. Функционал платформы можно дополнить другими решениями «Мегафона», например, подключить голосовых роботов и системы распознавания и синтеза речи Speech-to-Text», – сказал Кирилл Самошонков, директор по цифровому маркетингу корпоративного бизнеса «Мегафона».

Отечественная платформа уменьшает сроки разработки программных документов
ПО

Для сотрудников контактных центров доступна система записи и оценки разговора, визуальный редактор распределения звонков по skill-группам и расписанию с возможностью переключения между установленными сценариями ответа. Пользователь может установить неограниченное количество сценариев переадресации и при помощи голосового меню (IVR) эффективно распределять входящие звонки, снижая количество пропущенных вызовов и уменьшая нагрузку на операторов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«ИКС Холдинг» запускает собственные спутники

Конференция CNews «Искусственный интеллект 2023» состоится 16 марта

«Связной» закрыл больше 400 салонов, но не смог разжалобить суд

Конференция CNews «Информационная безопасность 2023» состоится 21 февраля

Власти обязали «Билайн» перед продажей рассчитаться с российскими кредиторами

Власти России дали новый шанс забытой китайской технологии связи

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие автомобильные держатели с беспроводной зарядкой: выбор ZOOM

Как превратить старый смартфон в IP-камеру: лучшие сервисы

Лучшие телевизоры 4K с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Нашлись следы неизвестного массового вымирания в древнем прошлом Земли

10 самых странных объектов во Вселенной

Новый синтетический фотосинтез эффективно производит метан из растений
Показать еще