Бизнесу и разработчикам стали доступны инструменты Cloud.ru Evolution AI Factory для работы с искусственным интеллектом в облаке

Cloud.ru Evolution AI Factory — облачная среда с готовыми ИИ- и ML-инструментами для простого и быстрого внедрения больших языковых моделей (LLM) и создания мультиагентных систем — стала доступна всем пользователям. Cloud.ru Evolution AI Factory отличается простотой работы с LLM, легкой API-интеграцией и возможностью использовать популярные протоколы для взаимодействия AI-систем, такие как MCP и A2A. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

С помощью Cloud.ru Evolution AI Factory пользователи смогут ускорить процесс дообучения и развертывания ML-моделей для различных задач, разработку AI-агентов и запуск мультиагентных систем. Объединенные на базе облака Cloud.ru сервисы помогут сократить time to market ИИ-приложений и упростить их внедрение в бизнес.

Исследователям и аналитикам инструменты Cloud.ru Evolution AI Factory позволят быстро прототипировать и тестировать собственные модели. Data Science- и ML-специалисты смогут воспользоваться решением для полного цикла ML-задач — от первичной подготовки данных до конечного применения моделей машинного обучения.

Cloud.ru Evolution AI Factory рассчитана не только на опытных разработчиков: с ней могут работать и те, у кого нет специальных знаний в ML. Простой интерфейс позволяет реализовать идеи даже без навыков программирования. Стартапам и малому бизнесу Cloud.ru Evolution AI Factory поможет экономично запускать ML-решения без необходимости создавать собственную сложную инфраструктуру. Крупные и средние компании получат все необходимые инструменты для простой и удобной интеграции искусственного интеллекта в бизнес-процессы.

Сервисы в составе Cloud.ru Evolution AI Factory: Evolution Foundation Models – сервис с популярными AI-моделями доступными по API; Evolution ML Inference – инструмент для развертывания ML-моделей: GigaChat и других open source моделей из библиотеки Hugging Face; Evolution Managed RAG – готовый сервис для Retrieval Augmented Generation; Evolution ML Finetuning – сервис для быстрой адаптации LLM-моделей; Evolution Notebooks – среда визуализации данных и работы с кодом Jupyter Notebooks как сервис; Evolution AI Agents – визуальный редактор агентов на базе LLM.

Владимир Шульга, директор по продуктовой разработке провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru: «Мы стремимся сделать доступ к облакам и ИИ максимально простым и удобным для каждого пользователя. Запуск Cloud.ru Evolution AI Factory открывает бизнесу и разработчикам новые возможности по работе с ИИ в облаке. Теперь пользователи могут не только быстро создавать прототипы, но и внедрять GenAI в бизнес-процессы, получая ощутимый экономический эффект и ускоряя запуск новых продуктов. Эти инструменты дополнят линейку ИИ-решений Cloud.ru и подойдут для любых сценариев: от автоматизации пользовательской поддержки, продаж и маркетинга до оптимизации документооборота и управления цепочками поставок. Мы продолжим развивать Cloud.ru Evolution AI Factory, добавляя функциональные сервисы для всего жизненного цикла ML-проектов».