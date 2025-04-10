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Шульга Владимир
Шульга Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|РЖД - Российские железные дороги 1932 2
|Евросеть 1412 2
|Альфа-Групп 715 1
|НИИР ПС - НИИР Платежные Системы 1 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11896 3
|Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
|Крупнов Александр 30 2
|Скородумов Андрей 12 2
|Рейман Леонид 1052 1
|Борушевский Денис 37 1
|Гореньков Павел 17 1
|Бутенко Валерий 13 1
|Волчегорская Татьяна 5 1
|Резников Шагит 5 1
|Силяков Денис 3 1
|Золотарев Олег 3 1
|Шабалина Вера 1 1
|Евсин Олег 1 1
|Сарьян Вильям 2 1
|Колбин Евгений 70 1
|Тафеенко Анастасия 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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