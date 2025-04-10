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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шульга Владимир



10.04.2025 Платформенные сервисы от Cloud.ru обеспечат бизнесу максимальную гибкость при работе с большими данными в облаке 1
10.04.2025 Бизнесу стал доступен облачный сервис Cloud.ru для работы с данными Evolution Managed Arenadata DB 1
10.04.2024 В тренде мультиоблако — изучаем плюсы и минусы 1
02.08.2023 В Москве загорелся легендарный завод счетно-аналитических машин, на котором строили «Эльбрусы» 1
31.10.2011 Виртуальным операторам впервые выдали реальные номера 1
01.10.2007 Россия: виртуальные операторы ждут бум 1
17.05.2007 К 3G готов каждый пятый россиянин 1
29.09.2006 Москва плетется в хвосте MVNO 1
08.06.2005 23 июня откроется форум "Мир Мобильного Контента" 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Шульга Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9128 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 525 2
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 412 2
Ростелеком 9847 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13015 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1583 1
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2053 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8827 1
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 856 1
Ростелеком - Связьинвест 1708 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1417 1
Т2 - Т2 Мобайл - Bercut - Беркут НПФ 179 1
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 62 1
Вайнах Телеком 47 1
Eastwind - Восточный Ветер 72 1
ВестКолл - WestCall 90 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 281 1
Playfon - Плэйфон 38 1
Ростелеком - Башинформсвязь - Bashtel - Башсвязьинформ 141 1
ТТК Верхневолжский макрорегион - ТТК Волга - ВолгаТрансТелеком - ТТК Нижний Новгород - ТТК Самара - Самара-Транстелеком, СТТК - Спринттелеком 40 1
МегаФон - Матрикс Телеком - Matrix Telecom - Матрикс Мобайл - Matrix Mobile 18 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 304 1
V-Tell - Глобал Телеком - MVNO-оператор мобильной связи 8 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 454 1
Mobicont - Мобиконт 2 1
ТОА - Топика Омни Априори 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1932 2
Евросеть 1412 2
Альфа-Групп 715 1
НИИР ПС - НИИР Платежные Системы 1 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11896 3
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 68 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6296 2
Ассоциации провайдеров мобильных услуг и контента 6 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28134 5
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - MVNE - Mobile Virtual Network Enabler - Оператор мобильной виртуальной сети связи 645 4
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6482 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20927 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24770 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67846 2
Телевидение мобильное - Mobile television - Mobile Multimedia Broadcasting 419 2
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2268 1
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1718 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5126 1
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, IRNSS, Galileo, QZSS 2866 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1225 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8720 1
Мобильное приложение - Мобильный контент - Mobile content - цифровой контент - digital content 524 1
Пожарная безопасность - Fire safety - Системы пожарной сигнализации, огнезащиты и пожаротушения - Противопожарная защита - Федеральный закон 123-ФЗ - Технический регламент о требованиях пожарной безопасности - огнетушитель - fire extinguisher 1265 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 722 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11300 1
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1144 1
Компьютеризация - компьютерные комплектующие - аксессуары - accessories 1295 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11240 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15995 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14317 1
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1637 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16211 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21571 1
Hyperscalers - Гиперскейлеры создают т.н. «data fabric», распределённые сети для хранения данных, которые могут объединять множество облачных провайдеров, либо большие частные облака корпораций - Распределенное облако 88 1
Public cloud - Публичное облако - Публичные облачные решения 316 1
MultiCloud - Multi-Cloud - Мультиклауд - Многооблачность - Мультиоблачность - Мультиоблака 175 1
Repository - Репозиторий 907 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2729 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1052 3
Microsoft Windows 2000 8661 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2780 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 776 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 519 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 2С3 - Эльбрус-2СМ - Эльбрус-2С+ - микропроцессорные вычислительные комплексы 37 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
РАН ИТМиВТ ФГУП - Эльбрус-1 МВК 9 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-3М 9 1
МЦСТ - Эльбрус-90 микро 5 1
Сбер - Cloud.ru Evolution - Cloud.ru Evolution Stack 20 1
Крупнов Александр 30 2
Скородумов Андрей 12 2
Рейман Леонид 1052 1
Борушевский Денис 37 1
Гореньков Павел 17 1
Бутенко Валерий 13 1
Волчегорская Татьяна 5 1
Резников Шагит 5 1
Силяков Денис 3 1
Золотарев Олег 3 1
Шабалина Вера 1 1
Евсин Олег 1 1
Сарьян Вильям 2 1
Колбин Евгений 70 1
Тафеенко Анастасия 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147162 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43786 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17658 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52409 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1393 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2536 1
Европа Западная 1482 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 722 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14254 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7614 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2788 1
Латвия - Латвийская Республика 820 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2902 1
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 519 1
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ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 763 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7829 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18951 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5882 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16569 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5873 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8690 1
Металлы - Платина - Platinum 468 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4929 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1970 1
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 704 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1695 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3290 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 637 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11285 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 990 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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