Бизнесу стал доступен облачный сервис Cloud.ru для работы с данными Evolution Managed Arenadata DB

Evolution Managed Arenadata DB — аналитическая база данных на основе решения с открытым исходным кодом Greenplum, которая позволяет хранить и обрабатывать большие объемы структурированных и полуструктурированных данных. Архитектура MPP (Massively Parallel Processing) помогает быстрее и эффективнее обрабатывать данные, в том числе в критически важных системах. Новый сервис стал доступен из облака Cloud.ru в рамках развития партнерства с российским разработчиком ПО для управления и обработки данных Arenadata.

Evolution Managed Arenadata DB – это полностью управляемый PaaS-сервис с тарификацией pay-as-you-go, позволяющий создавать корпоративные хранилища данных на базе вендорского решения Arenadata в облаке Cloud.ru с возможностью бесшовной интеграции с другими облачными сервисами провайдера. Кластер разворачивается в несколько кликов, инстанс на стороне провайдера занимает минуты, обслуживание, администрирование и настройка, а также круглосуточная поддержка обеспечиваются на стороне Cloud.ru. Сервис подойдет как крупному бизнесу, так и компаниям среднего сегмента из банковского сектора, ритейла и сферы производства.

Среди основных сценариев использования сервиса такие как: корпоративное хранилище данных для задач бизнес-аналитики, подготовки финансовой и управленческой отчетности; клиентская аналитика – для анализа и прогнозирования клиентской базы; данные для AI и ML – хранение и обработка больших объемов данных для работы с AI- и ML-алгоритмами в сочетании с библиотекой MADlib в режиме in-database; анализ данных с высокой скоростью – для обработки сложных аналитических запросов к большим объемам данных на высокой скорости.

Владимир Шульга, директор по продуктовой разработке провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru, сказал: «Управляемый сервис на базе продукта Arenadata DB – единственный вендорский продукт в портфолио сервисов Cloud.ru для работы с большими данными. Мы высоко ценим глубокую экспертизу нашего партнера Arenadata, их усилия по доработке собственного решения на базе Greenplum и дальнейшие планы по его поддержке. Уверен, что наше партнерство в развитии совместных сервисов поможет укрепить технологическое лидерство и откроет пользователям новые возможности для реализации широкого набора сценариев работы с большими данными на основе облачной платформы Cloud.ru».

Антон Близгарёв, директор по развитию облачного бизнеса Arenadata, отметил: «Развитие партнерства с Cloud.ru помогает нам расширить доступ к нашим продуктам, чему способствуют преимущества облака. Клиенты одного из крупнейших российских провайдеров смогут использовать все возможности СУБД Arenadata DB для задач анализа данных и внедрения в бизнес data driven подхода в сочетании с гибкостью, скоростью обработки информации и мастшабируемостью вычислительных ресурсов без дополнительных затрат на IT-инфраструктуру».

Сервис уже доступен пользователям Cloud.ru в конфигурациях с оплатой за инфраструктуру по модели pay-as-you-go.