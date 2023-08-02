В Москве загорелся легендарный завод счетно-аналитических машин, на котором строили «Эльбрусы»

В Москве произошел пожар в здании завода счетно-аналитических машин. Основанный ровно 100 лет назад, этот завод выпускал комплектующие для отечественных суперкомпьютеров «Эльбрус», первые советские ЭВМ, а также современные электронные системы для железнодорожной и космической отраслей. К 2023 г. от завода остались лишь производственные площади, многие из которых снесены под постройку жилого комплекса. Уцелевшие здания сдаются в аренду – в одном из них и произошло возгорание, которое удалось оперативно потушить.

Пожар на знаковом для России заводе

В здании столичного завода счетно-аналитических машин (САМ) произошел пожар. Как пишет РБК, возгорание началось на шестом этаже завода, расположенного на Нижней Красносельской улице д. 35 в Москве, недалеко от метро Бауманская. Telegram-канал Baza сообшал, что первоначально огонь загорелся в подвале здания.

По информации канала, дым добрался до шестого этажа по системе вентиляции, где и вырвался наружу.

К моменту выпуска материала пожар в здании был потушен. Во время возгорания было эвакуировано 40 человек, сведения о пострадавших отсутствуют. Площадь возгорания составила около 30 кв. метров. Огонь был ликвидирован за полтора часа.

Славный период истории

Столичный завод САМ на 2 августа 2023 г. существовал лишь номинально – от него, по сути, осталось одно лишь здание. Сам завод не работает, а его помещения, согласно информации «Яндекс карт» и 2ГИС, занимают различные организации – магазины и офисы, а также кафе фитнес-клубы. Счетно-аналитические машины завод больше не выпускает.

Фото: mos.ru Столичные пожарные очень быстро справились с огнем

Столичный завод САМ стал родоначальником производства вычислительной техники в СССР. В 2023 г. он отмечает 100 лет с момента основания – строить его начали в 1923 г. На Нижней Красносельской улице в Москве находились основные производственные мощности завода, но существовала и дополнительная площадка – в районе Некрасовка на юго-востоке российской столицы. В обе фабрики занимали по 4 гектара площади, но вспомогательная была расформирована в 2010 г. На Нижней Красносельской располагались 20 строений суммарной площадью 66,4 тыс. кв. метров.

До 1941 г. завод выпускал арифмометры, табуляторы, а также счетные и сортировальные машины, а в военный период переключился на производство более актуальной в те времена продукции – оружия, включая пистолеты-пулеметы ППШ. После войны завод собирал разнообразные электронно-вычислительные машины, в том числе М-20 и «Урал-14», а также комплектующие российских суперкомпьютеров «Эльбрус-1» и «Эльбрус-2» и «Эльбрус-Б».

Как завод оказался никому не нужен

В 1994 г. завод САМ в Москве был приватизирован и почти сразу преобразован в акционерное общество. К концу первого десятилетия XXI века дела завода стали совсем плохи – производство упало на 40%, начались массовые сокращения, что к августу 2010 г. вылилось в угрозы забастовки и перекрытия дорог. Тогда же сменилось и руководство заводом – исполняющим обязанности его гендиректора стал Владимир Шульга, который спустя четыре месяца был убит.

Главное здание завода превратилось в бизнес-центр

К концу 2000-х годов завод выпускал, в числе прочего, системы идентификации подвижного состава для РЖД. Также с его конвейера сходили бортовые вычислительные комплексы для грузовых и пилотируемых космических кораблей, а также вычислительные комплексы «Эльбрус-90 микро» и «Эльбрус-3М».

К декабрю 2012 г. столичный завод САМ оказался на грани банкротства. К тому моменту на его территории велся активный снос производственных строений – высвобождалось место под строительство новых жилых комплексов. Все это делалось с разрешения группы акционеров завода, состав которой постоянно менялся.

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Например, в 2012 г. в состав акционеров вошла компания «А1» – инвестподразделение «Альфа-групп». Годом позже «А1» избавилась от своей доли в заводе, передав ее группе «Магма», вследствие чего у этой группы оказалось 78% ценных бумаг столичного завода САМ. «Магма» сразу заявила о планах отдать часть зданий площадью более 30 тыс. кв. метров под деловой комплекс. Часть других зданий в дальнейшем было продано – «Магма» избавилась от них, а новый владелец был готов снести их.

Те немногие помещения, что еще остались у завода на протяжении последних нескольких лет сдаются в аренду.