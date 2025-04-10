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Платформенные сервисы от Cloud.ru обеспечат бизнесу максимальную гибкость при работе с большими данными в облаке

Набор новых платформенных сервисов для работы с большими данными в публичном облаке Cloud.ru Evolution будет доступен в мае 2025 г. Об этом CNews сообщили представители Cloud.ru.

Управляемые облачные сервисы обеспечивают бизнесу максимальную гибкость в обработке и анализе данных, при этом освобождают от задач по сопровождению и эксплуатации необходимой для этого ИT-инфраструктуры. Инструменты включают сценарии работы с данными от источника до создания визуализации (дашборда) в BI-системах.

Все сервисы работают по модели PaaS (платформа как сервис) и используют плюсы контейнерной архитектуры – автомасштабирование, гибкие настройки, безопасность. Также пользователям доступно в том числе применение внешних объектных хранилищ S3, интеграция с сервисом Artifactory Registry, возможности Evolution DBaaS. Благодаря единому платформенному подходу все сервисы легко развернуть из облака даже специалисту без опыта в работе с данными.

Готовые инструменты упрощают работу с данными и подходят в том числе для Al/ML-задач. С их помощью можно оптимизировать затраты за счет быстрой адаптивности к росту потоков данных, а тарификация по модели pay-as-you-go позволяет эластично управлять ресурсами в момент пиковых нагрузок. Сервисы можно быстро и легко запустить без участия высоквалифицированных сотрудников и специальной подготовки.

Cloud.ru Evolution объединяет сразу несколько инструментов: Evolution Managed Trino – SQL-движок, упрощает работу с разными источниками данных; Evolution Managed Metastore – сервис для хранения метаданных (описательной части данных); Evolution Managed Spark – вычислительный сервис для распределенной обработки данных; Evolution Managed ArenadataDB – аналитическая база данных на базе решения с открытым исходным кодом Greenplum; Evolution Managed BI – сервис для визуализации и отчетности.

Владимир Шульга, директор по продуктовой разработке провайдера облачных и ИИ-технологий Cloud.ru: «Мы продолжаем развивать единый набор сервисов по работе с большими данными для компаний любого размера, который помогает нашим клиентам ускорить принятие решений на основе data-driven подхода. Обработка данных – это самая чувствительная область для многих компаний. Поэтому эти инструменты должны учитывать все требования: от кибербезопасности до уровня квалификации команд, обслуживающих высоконагруженные системы. Сервисы на базе защищенного публичного облака Cloud.ru Evolution упрощают доступ пользователей к технологиям работы с данными и позволяют сосредточиться на новых точках роста бизнеса».

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