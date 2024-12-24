Directum вошла в топ-2 рынка СЭД по версии CNews

Компания Directum взяла серебро в рейтинге СЭД новостного портала CNews. Эксперты оценивали динамику выручки разработчиков от продажи систем электронного документооборота и сопутствующих услуг.

По результатам 2023 г. выручка Directum составила 1525 млн руб. Это на 22% выше, чем в 2022 г.

Как отмечают эксперты CNews, российский рынок СЭД в среднем удерживает темпы роста в 15-20% ежегодно. Драйвером развития остается процесс импортозамещения. Влияет на ИТ-рынок и высокая конкуренция между вендорами, появляются новые игроки и решения.

Основное, на что обращают внимание заказчики, — это стоимость, удобный интерфейс, возможности масштабирования, технической поддержки и интеграции с другими системами.

Directum RX включает набор готовых решений для разноплановых бизнес-задач. При помощи no-code-настройки и low-code-разработки компании могут адаптировать процессы под свои потребности.

С каждым годом системы класса СЭД/ECM обогащаются технологическими новинками. Встроенный в Directum RX Intelligence искусственный интеллект в 2024 г. пополнился генеративными моделями. Помимо извлечения и обработки текстовой информации, ИИ-сервисы в составе системы генерируют за пользователя контент для проектов документов и поручений.

Программные продукты Directum включены в Единый реестр отечественного ПО, подтверждена отказоустойчивость при одновременной работе 50 тыс. одновременных пользователей.

«Мы растем в среднем в два раза каждые три года. Компания значительно инвестирует в новые направления и разработку новых решений, чтобы закрыть больше потребностей наших клиентов», – сказал Дмитрий Петров, руководитель по инвестиционным инициативам Directum.