Market.CNews опубликовал рейтинг российских СЭД 2024

ИТ-маркетплейс Market.CNews опубликовал рейтинг российских систем электронного документооборота 2024. Аналитики провели сравнение отечественных решений по функционалу, возможностям искусственного интеллекта, поддерживаемым операционным системам, уровню цен и другим параметрам.

В сегменте СЭД драйвером рынка является государство. Бизнес, конечно, заинтересован в миграции на электронный документооборот, но законодательные инициативы заметно ускоряют этот процесс.

В настоящий момент в сообществе активно обсуждается вопрос перехода на машиночитаемые доверенности (МЧД). Также активно развиваются возможности искусственного интеллекта. Об этих и других темах читайте в обзоре СЭД 2024.

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Рейтинг российских СЭД 2024

Сравнение провайдеров проводилось по уникальной методике, разработанной аналитиками Market.CNews и учитывающей следующие критерии:

Функционал. Возможности искусственного интеллекта. Интеграции с операторами ЭДО. Форматы поставки. Поддерживаемые операционные системы. Сертификаты безопасности. Маркетплейс решений. Наличие документации. Наличие тестового периода. Стоимость и др.

© bloomua / Фотобанк Фотодженика Бизнес заинтересован в миграции на электронный документооборот, но законодательные инициативы заметно ускоряют этот процесс

По каждому из критериев была выработана балльная система оценки. Далее баллы суммировались. По этой сумме и ранжировались участники рейтинга: чем больше баллов, тем выше место. Подробные правила начисления баллов приведены на странице рейтинга.

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Лидером рейтинга признана СЭД ELMA365 ECM от компании ELMA, отличающееся широким функционалом, хорошо развитым маркетплейсом решений, наличием подробной документации и академии для самостоятельного изучения. Тестовый период — 14 дней, уровень цен — средний.

Второе место — СЭД ТЕЗИС от компании Haulmont.Здесь стоит отметить наличие сертификатов ФСТЭК и ФСБ и тестовый период до 180 дней. Уровень цен — средний.

Таблица 1. Топ-5 российских СЭД 2024 Место Название компании Название платформы СЭД Сумма баллов 1 ELMA ELMA365 ECM 569 2 Хоулмонт СЭД ТЕЗИС 559 3 СИНТЕЛЛЕКТ TESSA 556 4 Comindware Comindware ЭДО 554 5 «Первая Форма» «Первая Форма» 540

Источник: Market.CNews. Полная версия

На третьем месте — TESSA от СИНТЕЛЛЕКТ. Функционал достаточно широк, тестовый период — 90 дней, цены закрыты и рассчитываются под клиента.

Структура баллов

На основе данных, полученных в ходе подготовки рейтинга, редакторы Market.CNews подготовили диаграмму со структурой баллов. На ней по вертикали отмечены провайдеры, а по горизонтали — шкала рейтинговых баллов.

Для удобства восприятия критерии, по которым начислялись баллы, сгруппированы в несколько блоков и окрашены разными цветами. Это позволяет увидеть, какие стороны сервиса лучше развиты у того или иного решения.

Рейтинг СЭД 2024. Структура баллов Подробнее: Обзор СЭД 2024 Функционал Универсальность Уровень цен 285 233 51 287 201 71 316 181 59 252 235 67 273 218 49 295 155 79 245 220 56 237 186 62 197 219 53 220 178 56 226 157 59 172 197 39 177 140 66 261 94 25

Обзор СЭД 2024

Рейтинг российских операционных систем 2024 выпущен в рамках соответствующего обзора — подборки материалов от редакции ИТ-маркетплейса Market.CNews и экспертов отрасли.

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