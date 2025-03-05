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Детский мир ДМ-Тех Детмир Тех

Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех

 

 

"Эффективный онлайн-магазин и маркетплейс: ключевые составляющие успеха. Примеры успешных проектов" Дмитрий Бахтин, Директор по разработке, Детский Мир, данные 2023 года


05.03.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
08.04.2024 Продажи через мобильное приложение «Зоозавр» выросли на 52% 1
29.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
26.01.2024 ГК Softline помогла сети магазинов «Детский мир» автоматизировать процессы оказания ИТ-услуг 1
03.08.2023 «Детский мир» совместно со Skillfactory займется обучением разработчиков 1
17.02.2023 За первый год работы мобильного приложения «Зоозавр» совершено более 200 тыс. установок 1
23.12.2022 «Детский мир» внедрил новую PIM-систему для управления товарным контентом 1
10.02.2017 «1С-Рарус» интегрировал «1С:Бухгалтерию 8» и систему товарного учета для казахстанского офиса «Детского Мира» 1
01.02.2016 «Инфосистемы Джет» построили систему бизнес-аналитики для сети магазинов «Детский мир» 1

Публикаций - 9, упоминаний - 9

Детский мир и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2861 2
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 119 2
SAP SE 5293 1
8288 1
Oracle Corporation 6719 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1137 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 330 1
1С-Рарус 888 1
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 189 1
Softline - Polymatica - Полиматика 176 1
Qlik - QlikTech 160 1
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SoftClub - СофтКлуб 156 1
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Softline - Develonica - Девелоника 132 1
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 99 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 246 1
ЦВТ 71 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 255 8
Детский мир - Зоозавр - Zoozavr 14 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51199 5
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2304 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66990 4
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4438 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12135 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11251 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10330 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11474 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27953 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24327 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31056 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19748 2
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 898 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29965 2
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 746 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13980 2
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1221 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2869 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2532 2
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2162 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 114 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1065 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 150 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5376 1
Аксессуары 3917 1
Проектирование - процесс определения архитектуры, компонентов, интерфейсов и других характеристик системы или её части 1452 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7171 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4775 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9458 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11147 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6668 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12650 1
Бухгалтерия - GAAP - Generally Accepted Accounting Principles - ОПБУ - Общепринятые принципы бухгалтерского учёта - Национальные стандарты бухгалтерского учёта 1389 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4764 1
ЦОД Виртуальный - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 337 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24340 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 292 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11704 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2172 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13331 1
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Microsoft Office Excel 1204 1
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1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 945 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 138 1
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8621 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5477 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2945 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5804 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4877 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4922 1
Автоматизация склада - SKU - Stock Keeping Unit - Единица складского учета - Идентификатор товарной позиции (артикул) 197 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 222 1
Ветеринария - Veterinary medicine - отрасль науки, которая занимается лечением животных 89 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29398 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2352 1
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VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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