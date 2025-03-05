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Детский мир ДМ-Тех Детмир Тех
"Эффективный онлайн-магазин и маркетплейс: ключевые составляющие успеха. Примеры успешных проектов" Дмитрий Бахтин, Директор по разработке, Детский Мир, данные 2023 года
Детский мир и организации, системы, технологии, персоны:
|Егоров Максим 32 2
|Нестеров Владимир 30 2
|Чуканов Сергей 71 2
|Ермаков Николай 16 1
|Бахтин Дмитрий 17 1
|Бровка Константин 3 1
|Рычкова Наталья 3 1
|Кудрявцева Дарья 3 1
|Зюзиков Федор 1 1
|Артеменко Алексей 17 1
|Кондарев Сергей 14 1
|Ушанова Мария 6 1
|Кузин Андрей 9 1
|Рютина Наталья 7 1
|VK Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 70 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 173 1
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