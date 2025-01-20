Кудрявцева Дарья
|20.01.2025
|Ва-банк: 44 % российских айтишников стремятся в финтех 1
|03.08.2023
|«Детский мир» совместно со Skillfactory займется обучением разработчиков 1
|25.07.2023
|Исходный код идеальной работы: исследование мнений на рынке ИТ-вакансий 1
Кудрявцева Дарья и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9699 1
|Детский мир - ДМ-Тех - Детмир Тех 8 1
|Цифра ГК 2426 1
|Бахтин Дмитрий 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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