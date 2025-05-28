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Чижова Лилиана
УПОМИНАНИЯ
|28.05.2025
|Российский сотовый оператор научился измерять эмоциональное выгорание сотрудников 1
|20.01.2025
|Ва-банк: 44 % российских айтишников стремятся в финтех 1
Чижова Лилиана и организации, системы, технологии, персоны:
|Ростелеком 9921 2
|Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2955 2
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