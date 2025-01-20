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Пархоменко Сергей



20.01.2025 Ва-банк: 44 % российских айтишников стремятся в финтех 1
22.06.2016 Диссертация министра связи важна для науки, несмотря на плагиат 1
21.06.2016 Завтра решится вопрос о лишении главы Минкомсвязи Никифорова ученой степени за плагиат 1
07.04.2014 Главу Минкомсвязи заподозрили в плагиате 22 страниц чужой диссертации 2

Публикаций - 4, упоминаний - 5

Пархоменко Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9699 1
Почта России ПАО 2112 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 3
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 2
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 287 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
Единая Россия - Политическая партия 293 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4094 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Бурматов Владимир 6 3
Сосновский Александр 3 3
Воробьев Андрей 167 3
Сульдина Галина 3 3
Астахов Павел 9 3
Никифоров Николай 1136 3
Волков Леонид 14 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 3
Россия - РФ - Российская федерация 144186 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2955 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 138 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 529 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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