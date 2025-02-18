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Индексная книга (каталог) CNews*
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Шилов Виталий



18.02.2025 Конференция CNews «Электронный документооборот и управление контентом 2025» состоится 20 марта 1
10.04.2008 Как хранить электронные документы? Советы эксперта 1
27.06.2007 Реалии рынка СЭД: профессионалы поспорили 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Шилов Виталий и организации, системы, технологии, персоны:

Крок - Croc 1777 2
Dell EMC 5036 1
Microsoft Corporation 24666 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12736 1
IBM - International Business Machines Corp 9447 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2162 1
АйТи - Аплана Группа компаний 173 1
Directum - Директум 1099 1
Docsvision - ДоксВижн 1008 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 818 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1010 1
Цифра ГК 2435 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
Северсталь Ресурс 18 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2999 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 318 1
Судебная власть - Judicial power 2318 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
Архивный фонд РФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 114 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66606 2
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3844 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12580 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19563 2
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1667 2
PKI - Public Key Infrastructure - ИОК - Инфраструктура открытых ключей 364 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2185 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50904 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1726 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30923 2
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1189 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11109 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27717 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1268 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1859 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6697 1
RTF - Rich Text Format - Проприетарный межплатформенный формат хранения текстовых документов с форматированием 222 1
Microsoft WWF - Windows Workflow Foundation 63 1
OASIS - ODF, ODT, XODT - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 240 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9427 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25493 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11432 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12087 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24246 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4894 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5582 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 782 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11097 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10269 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11667 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12802 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7133 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1907 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5301 1
Управление договорами - Управление договорной деятельностью - Управление договорным процессом - Управление договорной документацией - Договорная работа - Contract management 410 1
Workflow - Поток работ 335 1
Электронный документ - Electronic document 1456 1
QMS - Quality Management System - СМК - Система менеджмента качества 275 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10805 1
Аналоговые технологии 2775 1
Microsoft Office 3749 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1660 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2046 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 816 1
Turkcell Bip - Мессенджер 26 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1007 1
Microsoft Office 2007 238 1
Microsoft SharePoint 2007 77 1
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 1
Microsoft Office Open XML - Microsoft OOXML 119 1
Directum Storage Services 25 1
Directum RapID - Directum Rapid Document Identification 19 1
Microsoft SharePoint Server 706 1
Минцифры РФ - ЦХЭД - Централизованная система хранения электронных документов 26 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 379 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 123 1
Шилов Сергей 91 2
Андреев Владимир 97 1
Бабинцев Василий 24 1
Храмцовская Наталья 48 1
Шалманов Сергей 201 1
Гриб Андрей 17 1
Дрожжинов Владимир 30 1
Чеглаков Сергей 2 1
Кузьмин Леонид 6 1
Бежан Александр 3 1
Игнатьева Марина 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145225 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52208 2
США - Колумбия - Вашингтон 1392 1
Ирак - Багдад 54 1
Франция - Французская Республика 7860 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13338 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51346 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7641 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13624 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29266 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6153 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2764 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14451 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6950 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16373 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6987 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8655 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 886 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 395 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4675 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4842 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
Gartner - Гартнер 3561 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341496, в очереди разбора - 767410.
Создано именных указателей - 168972.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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