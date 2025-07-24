Разделы

U.S. NARA National Archives and Records Administration Национальное управление архивов и документации США

U.S. NARA - National Archives and Records Administration - Национальное управление архивов и документации США

УПОМИНАНИЯ


24.07.2025 ИИ будет проверять резюме претендентов на российскую госслужбу 1
19.12.2016 Новая технология извлекает прибыль из хаоса в базах данных 1
29.11.2016 Директорам по данным обещан скорый и бурный карьерный рост 1
22.09.2013 Электронные архивы – нелигитимны, но удобны 2
12.09.2012 Электронный документооборот: российским чиновникам ставят более жесткие сроки, чем в США 1
08.02.2010 Утечка в Белом доме США: скомпрометированы данные 250 тыс. человек 3
13.10.2009 Очередная «ветеранская» утечка: скомпрометированы данные 70 млн человек 2
20.05.2009 Утечка в Национальных архивах США: пропал диск с 1 ТБ приватных данных 1
10.04.2008 Как хранить электронные документы? Советы эксперта 1
21.04.2006 Стандарты СЭД: что подойдет России? 1
28.02.2006 Google откроет доступ к кинохронике Нацархива США 1
02.11.2005 Надежность ИТ-базиса решает судьбу бизнеса 1

Публикаций - 12, упоминаний - 16

U.S. NARA и организации, системы, технологии, персоны:

Hitachi - Хитачи 1474 2
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 412 2
МегаФон 9511 1
HP Inc. 5728 1
AMD - Advanced Micro Devices 4377 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1184 1
Citrix Systems 828 1
Комплит - Complete 104 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 1
Perimetrix - Периметрикс 273 1
Google LLC 12058 1
Nokia Alcatel-Lucent RT 13 1
Прогресс ГК - Практика безопасности 49 1
Rabobank 13 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 191 1
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 78 1
Лаверна - Лавента - Санта Хаус - сеть гипермаркетов с товарами для дома 9 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5137 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12368 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3066 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1831 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 527 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3419 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 723 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1008 1
Петербургский метрополитен ГУП 142 1
Правительство РФ - Координационный центр МПК по ВТ ФГБУ - Межправкомиссия по вычислительной технике - Координационный центр межправительственной комиссии по сотрудничеству в области вычислительной техники 21 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 36 1
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 65 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70084 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8334 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9851 2
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 2426 2
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7246 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14753 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13130 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2308 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12602 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 30087 2
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9082 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6010 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16527 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21433 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7086 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10992 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26462 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54657 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13040 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4336 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5045 1
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 966 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31143 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2301 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14200 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22258 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25364 1
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2847 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1649 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28520 1
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 578 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3005 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5743 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14204 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9948 1
Электронный документ - Electronic document 1506 1
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling - Нулевое захоронение - Сортировка бытовых отходов - Вторичное сырьё, вторсырьё - Утилизационный сбор, утильсбор 1177 1
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 855 1
Оповещение и уведомление - Notification 5109 1
Кибербезопасность - Кража личности - Похищение цифровой личности - Identity theft 129 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 87 2
Hitachi HCI - Hitachi Content Intelligence 8 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
HPE ProLiant 399 1
AMD Opteron - SledgeHammer (K8) 404 1
Google Video - видеосервис 61 1
GoTo Meeting - GoToMeeting - GoToWebinar - GoToTraining - GoToRoom 45 1
HPE OpenView - HPE OV Service Desk - HPE OpenView Service Desk - HPE Service Center 223 1
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 1
Schneider Electric - APC InfraStruxure - Schneider Electric ISX 73 1
NASA Apollo program - Аполлон космическая программа 70 1
GoTo - GoToMyPC 15 1
GoTo Resolve - GoToAssist & RescueAssistGoTo 4 1
Яхина Ирина 40 1
Ульянов Владимир 161 1
Медведев Дмитрий 1658 1
Храмцовская Наталья 48 1
Пономарев Тарас 29 1
Gore Albert - Гор Альберт 43 1
Weinstein Allen - Вайнштейн Ален 1 1
Popkin Jamie - Попкин Джейми 2 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52896 6
Россия - РФ - Российская федерация 152123 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18146 1
Америка - Американский регион 2181 1
Испания - Королевство 3744 1
США - Колумбия - Вашингтон 1419 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3170 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1500 1
США - Вашингтон - округ Колумбия 75 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53594 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6107 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14520 1
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5791 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6051 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 435 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2854 1
Вторая мировая война - WWII - World War - the Second World War 627 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2242 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5341 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 467 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1321 1
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 963 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6947 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50039 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2018 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6642 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1677 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2621 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8364 1
Спорт - Баскетбол 93 1
CDO - Chief Data Officer - Директор по данным 6 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5978 1
Gartner - Гартнер 3588 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7648 1
