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«Диджитал дизайн» автоматизировала совещания Экспобанка с помощью ИСКО «Ареопад»

Компания «Диджитал дизайн» завершила проект по установке и адаптации информационной системы коллегиальных органов «Ареопад» (ИСКО «Ареопад») для Экспобанка, финансовой организации, имеющей филиалы в Москве, Новосибирске, Южно-Сахалинске и Курской области. Банк работает на рынке более 28 лет в сегменте крупного бизнеса, малых и средних предприятий, автокредитования и розницы.

Система для автоматизации совещаний ИСКО «Ареопад» – собственная разработка «Диджитал дизайн», предназначенная для обеспечения эффективной работы коллегиальных органов крупных распределенных организаций. Об этом CNews сообщили представители «Диджитал дизайн».

Результатом внедрения решения в Экспобанке стала автоматизация процесса проведения заседаний сотрудников, которые взаимодействуют в одном информационном поле.

Преимущества ИСКО «Ареопад» для банка

Возможность проведения заседаний по очной/заочной форме с подключением пользователей в удаленном режиме. Информационная безопасность за счет применения алгоритмов криптографии. Возможность подключения к системе с использованием мобильного приложения и со стационарного компьютера через браузер; интеграция с другими информационными системами организации, включая MS Active Directory, Microsoft Exchange, JIRA.

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Цифровизация

Широкий функционал, автоматизирующий и облегчающий работу всех вовлеченных сотрудников: секретарей, членов и председателей коллегиальных органов, администраторов, аудиторов. Система позволяет формировать календарь совещаний, создавать и редактировать вопросы, материалы и протоколы, делать рассылку уведомлений, просматривать документы заседаний и оставлять комментарии к вопросам в чате участникам и секретарям, подключаться и работать в мобильном приложении в офлайн-режиме, проводить голосование, настраивать права доступа, а также выполнять множество других функций в зависимости от роли пользователя;

Автоматическое формирование документов, включая различные виды протоколов совещаний, опросные листы, письменные мнения, выписки по рассмотренным вопросам, решения председателя, повестки, уведомления и другие виды шаблонов. Наличие функции оповещения о новых событиях и документах. Регистрация действий пользователей в журнале. Наличие инструментов фильтрации и сортировки. Выгрузка информации из системы с учетом прав пользователей и фиксация данных операций в журналах событий.

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