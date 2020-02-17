«Диджитал дизайн» внедрил ИСКО «Ареопад» в ГК «Регион»

«Диджитал дизайн», российский разработчик ПО, внедрил систему, автоматизирующую жизненный цикл совещаний — от согласования вопросов для обсуждения до контроля исполнения поручений — для ГК «Регион», российской частной инвестиционной группы.

«Регион» работает во всех сегментах финансового рынка, внедряет технические решения для повышения эффективности бизнеса. Информационная система совещаний сделает взаимодействие между их участниками, в том числе удаленное, быстрым и удобным, а также ускорит процесс принятия решений. Предложенная разработчиком «Диджитал дизайн» информационная система коллегиальных органов «Ареопад» (мобильное приложение и веб-интерфейс участника и секретаря) позволяет охватить полный цикл совещаний — от планирования заседаний и согласования вопросов повестки до отслеживания результатов по каждому голосованию.

ИСКО «Ареопад» помогает членам совета директоров получать необходимую информацию по принятым ранее решениям, всегда быть в курсе повестки совещаний и аккумулировать данные по обсуждаемым вопросам. Система исключает возможность потери данных и задач по принятым решениям, что важно в ритме работы одной из крупнейших российских компаний, работающих во всех сегментах финансового рынка.

«Сегодня эффективность работы крупных компаний во многом зависит от скорости принятия управленческих решений, а также оперативной передачи задач на исполнение. Поэтому руководству компаний важно иметь удобный и гибкий рабочий инструмент, позволяющий иметь оперативный доступ к информации и передавать решения на исполнения из любой точки мира», – сказал Константин Беляев, руководитель направления, коммерческая дирекция «Диджитал дизайна».