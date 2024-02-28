«Диджитал Дизайн» помогла автоматизировать заседания Российского футбольного союза

Российский футбольный союз с помощью компании-разработчика программного обеспечения «Диджитал Дизайн» автоматизировал процессы проведения заседаний Исполкома и комитетов. В организации успешно внедрена информационная система коллегиальных органов «Ареопад» (ИСКО «Ареопад»). Об этом CNews сообщили представители «Диджитал Дизайн».

Коробочная версия решения закрыла потребности РФС в создании единого информационного пространства для проведения заседаний в очной и заочной формах, а также, когда некоторое количество участников подключается к собранию удаленно по причине занятости. Работа в системе возможна в мобильном приложении на iOS или Android и через веб-интерфейс.

Административные сотрудники используют «Ареопад» для ведения календаря и назначения встреч, приглашения участников, загрузки материалов по рассматриваемым вопросам, контроля результатов голосования, настройки прав, присвоения паролей конфиденциальной информации, формирования документов по шаблону: протоколов, повесток, уведомлений, выписок, опросных листов.

Члены коллегиальных органов просматривают в системе сводную информацию о заседаниях, работают с материалами, в том числе с грифом «коммерческая тайна», участвуют в голосовании, оставляют особое мнение по предмету обсуждения. В мобильном приложении пользователи могут создавать аннотации к документам, работать как при наличии постоянного подключения к серверу, так и в офлайн-режиме.

ИСКО «Ареопад» развернута в РФС на импортонезависимом инфраструктурном ПО: операционной системе Linux и СУБД PostgreSQL.