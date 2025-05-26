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Гончарук Михаил


УПОМИНАНИЯ


26.05.2025 BSS улучшила качество распознавания адресов, сообщаемых абонентами, для перевода их в формат ГАР 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Гончарук Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

BSS - Банк Софт Системс - БСС 680 1
Верный - торговая сеть 296 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3559 1
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3146 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5902 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9151 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1367553, в очереди разбора - 750468.
Создано именных указателей - 177519.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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