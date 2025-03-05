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FCR First Call Resolution процент решенных задач при первом обращении клиента решение вопроса абонента с первого обращения


05.03.2025 «Росгосстрах» использует ИИ для распознавания голосовых обращений клиентов 1
06.05.2024 При поддержке гранта «Сколково» запущен единый контакт-центр с ИИ на базе российских решений 1
01.11.2023 Исследование: контакт-центры держат курс на повышение автоматизации рутинных процессов 2
09.06.2022 Голосовой ассистент Voximplant начал принимать онлайн-заказы в сети аптек «Асна» 2
03.06.2021 «Леруа Мерлен Россия» использует Tableau для контроля качества обслуживания в контактном центре 2
Георгий Кравченко, BSS: Роботы давно не допускают ошибок, свойственных живым сотрудникам 2
05.04.2021 GMCS создала в «Леруа Мерлен» BI-решение для клиентской поддержки 2
02.12.2020 Райффайзенбанк внедрил речевую аналитику группы ЦРТ 2
14.10.2020 Альфа-банк в Казахстане перешел на платформу Crafttalk для общения с клиентами 2
15.09.2020 Группа компаний ЦРТ внедрила речевую аналитику в контакт-центре ForteBank 2
22.06.2020 Naumen выпустила ИИ-решение для классификации звонков в контакт-центре 2
01.07.2019 GMCS автоматизировала контакт-центр «Леруа Мерлен Восток» 2
03.07.2018 Genesys представила новые возможности решения для прогнозной маршрутизации вызовов Predictive Routing 1
07.11.2017 Искусственный интеллект в «Открытии» занялся техподдержкой 1
02.11.2017 Naumen провела исследование обслуживания клиентов в контакт-центрах банков 2
02.11.2016 Банковские контакт-центры стали лучше обслуживать клиентов 2
01.11.2016 Дозвониться в контакт-центры страховщиков можно за 20 секунд 2
06.04.2016 Екатеринбургскому мобильному оператору «Мотив» исполнилось 20 лет 2
13.03.2013 Белорусская компания «Марко-плюс» построила контакт-центр на платформе Naumen Phone Outsourcing 1
31.10.2012 Найдены способы уничтожения аллергии 1
25.11.2011 Гигантские ИТ-проекты США. Россия меркнет 1

Публикаций - 21, упоминаний - 35

FCR и организации, системы, технологии, персоны:

Naumen - Наумен 630 5
Максима ГК - GMCS 359 3
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 457 3
Salesforce.com - Tableau Software 112 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 2
Genesys 208 1
CraftTalk - Крафт-Толк 55 1
OmniLine - ОмниЛайн - Альфа-Информ - Alpha-Inform 18 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 266 1
Microsoft Corporation 24690 1
Oracle Corporation 6716 1
HP Inc. 5695 1
CA Technologies - Computer Associates 386 1
Accenture plc 682 1
IBM - International Business Machines Corp 9450 1
HP EDS - Electronic Data Systems 237 1
Canon 1400 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1053 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
AT&T Inc 1681 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 245 1
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 1
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners 1372 1
Compuware 50 1
Nokia Siemens 125 1
BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 75 1
Harris Corporation 88 1
Siemens AG - Siemens Group 2593 1
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 67 1
Verizon Communications - Bell Atlanitic 993 1
Voximplant - Фастком 24 1
GDIT - General Dynamics Information Technology 2 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Cielo - VisaNet 3 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1267 1
Yandex - Яндекс 7456 1
OpenAI 233 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Ovision - Овижн 46 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 218 3
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 112 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Альфа-Банк 1780 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 927 1
Уралсиб Страхование - Уралсиб Жизнь СК - НИКойл Страхование - страховая компания 32 1
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 95 1
Visa International 1952 1
Ford 413 1
Т-Страхование - Тинькофф страхование - Тинькофф Онлайн Страхование 36 1
Lockheed Martin 759 1
Sequoia Capital 111 1
NGI Fund 35 1
Пари СК - страховая компания 3 1
Liberty Mutual - Либерти Страхование 6 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7400 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 998 1
ForteBank Казахстан 3 1
Whoosh - ВУШ Холдинг 95 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 922 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2761 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1802 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3003 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2897 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1141 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 703 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 519 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 263 1
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 465 1
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 203 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5002 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1532 1
U.S. HHS - Department of Health and Human Services - Министерство здравоохранения и социальных служб США - Centers for Disease Control and Prevention, CDC - Центры по контролю и профилактике заболеваний США 53 1
U.S. Department of Commerce - United States Census Bureau, Bureau of the Census - Бюро переписи населения США 21 1
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 36 1
U.S. Department of Veterans Affairs - Министерство по делам ветеранов США 28 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3067 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6283 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 12 1
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4047 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13844 9
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Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5354 6
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7110 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5105 4
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3429 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6865 3
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 1983 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5442 3
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 217 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21349 3
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1030 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2485 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5113 3
Контактный центр - Outbound-услуги - сервис выполнения исходящих телефонных вызовов - Автодозвон - Предиктивный обзвон 353 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 8522 2
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Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1172 2
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 219 2
HRM - WFM - Workforce Management - Планирование, учет и оптимизация рабочего времени сотрудников - Time Management 871 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10181 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24332 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7168 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8219 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3019 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20784 2
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1062 2
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Chat - Чат - средство обмена сообщениями по компьютерной сети в режиме реального времени - текстовый канал связи 2027 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19727 2
Naumen Contact Center IP-АТС - Naumen CC - Naumen Phone - Naumen Skorozvon - Наумен Скорозвон - сервис для холодных продаж 152 4
Microsoft Dynamics 365 134 1
WhatsApp Messenger 1092 1
Naumen Erudite NLU - Naumen Erudite VoiceOut 28 1
Genesys PureEngage 7 1
Genesys PureConnect Platform 6 1
Genesys PureCloud Platform 4 1
Genesys Routing - Genesys Predictive Routing 4 1
Genesys Kate - Виртуальный ассистент 1 1
BSS Digital2Speech - BSS Диджитал ту спич - BSS CodyFi - BSS SignyFi - BSS VeryFi 37 1
Hyundai Solaris - субкомпактный автомобиль 20 1
IBM Roadrunner 28 1
Microsoft Dynamics 1177 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5264 1
Genesys JTAPI - Genesys Java Telephony Application Program Interface 2 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1128 1
OTRS - Open-source Ticket Request System 13 1
U.S. FBI NGI-IPS - Next Generation Interstate Identification Photo System - NGI - Next Generation Identification 6 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 63 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 264 1
OpenAI ChatGPT 361 1
CraftTalk GPT 9 1
Дырмовский Дмитрий 131 3
Гайдинова Людмила 3 3
Черешнев Михаил 10 2
Паничев Кирилл 2 2
Зайцев Андрей 49 1
Щиров Илья 45 1
Карабиди Андрей 1 1
Петухов Денис 27 1
Руднев Александр 10 1
Кравченко Георгий 13 1
Николаева Наталья 21 1
Благов Арсен 27 1
Лесков Михаил 1 1
Крук Сергей 3 1
Аристархов Дмитрий 16 1
Крушинский Александр 22 1
Вдовина Юлия 6 1
Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 15 1
Метревели Ирма 3 1
Амиргалиева Дана 1 1
Евстегнеев Андрей 1 1
Teresa Takai - Такай Тереза 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 145752 13
Казахстан - Республика 5574 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52273 2
Беларусь - Белоруссия 5728 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1215 1
США - Калифорния 4632 1
Россия - УФО - Свердловская область 1524 1
Россия - УФО - Тюменская область 1168 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 862 1
Россия - УФО - Курганская область 512 1
Северный Ледовитый океан 118 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2493 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3978 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2965 1
США - Мичиган 267 1
Узбекистан - Республика 1748 1
Россия - СФО - Хакасия Республика 505 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 676 1
Россия - ЦФО - Курская область 655 1
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Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5125 3
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