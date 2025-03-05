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FCR First Call Resolution процент решенных задач при первом обращении клиента решение вопроса абонента с первого обращения
FCR и организации, системы, технологии, персоны:
|Дырмовский Дмитрий 131 3
|Гайдинова Людмила 3 3
|Черешнев Михаил 10 2
|Паничев Кирилл 2 2
|Зайцев Андрей 49 1
|Щиров Илья 45 1
|Карабиди Андрей 1 1
|Петухов Денис 27 1
|Руднев Александр 10 1
|Кравченко Георгий 13 1
|Николаева Наталья 21 1
|Благов Арсен 27 1
|Лесков Михаил 1 1
|Крук Сергей 3 1
|Аристархов Дмитрий 16 1
|Крушинский Александр 22 1
|Вдовина Юлия 6 1
|Van Roekel Steven - Ван Рокель Стивен 15 1
|Метревели Ирма 3 1
|Амиргалиева Дана 1 1
|Евстегнеев Андрей 1 1
|Teresa Takai - Такай Тереза 2 1
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