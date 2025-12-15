Разделы

OTRS Open-source Ticket Request System

OTRS - Open-source Ticket Request System

СОБЫТИЯ

15.12.2025 Security Vision выпустила обновление SOAR 1
14.05.2025 Как защититься от киберугроз компаниям малого и среднего бизнеса 1
06.05.2024 Российский разработчик ПО для рынка, с которого сбежала половина участников, ищет инвесторов на полмиллиарда 1
05.03.2024 Security Vision выпустила новый продукт «Управление соответствием» (Compliance Management) на платформе Security Vision 5 1
18.04.2019 «Корус консалтинг» разработал техническое задание на внедрение ITSM-платформы в Concept Group 1
07.11.2017 Искусственный интеллект в «Открытии» занялся техподдержкой 2
05.04.2017 Банк «Открытие» перевел ITSM-систему на PostgreSQL 1
30.01.2017 Как быстрорастущему бизнесу сделать расходы на ИТ прозрачными 1
16.01.2017 Миграционная ГИС переехала с IBM на «Эльбрусы» и СПО 1
01.04.2016 Разработчики межведомственной госсистемы не смогли купить серверы на процессорах «Эльбрус» 1
11.03.2016 В России создается госсистема на процессорах «Эльбрус» 1
09.10.2013 Португалия активизирует использование СПО 1
03.09.2013 Alfa School внедрила систему управления запросами на базе OTRS Helpdesk 2
24.02.2012 В компании «Сириус» внедрен call-центр Oktell 1
28.06.2011 Mail.Ru Group запустила новую службу техподдержки 1

OTRS и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 685 3
Nginx - Энджайникс 187 3
Эшелон НПО 139 3
Zabbix SIA - Заббикс 133 3
Bacula Systems 11 3
Intel Corporation 12545 2
IBM - International Business Machines Corp 9551 2
Oracle Corporation 6871 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 393 2
VK - Mail.ru Group 3534 2
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 255 2
Naumen - Наумен 685 2
IPT Group - ТелеТауэр - TeleTower - TT 7 1
Ростех - Автоматика Концерн 1745 1
Dell EMC 5095 1
Yandex - Яндекс 8449 1
Dell Technologies - Dell Computer 2162 1
Корус Консалтинг ГК 1342 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 216 1
Zimbra - LiquidSys 42 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 73 1
Open Solutions - Открытые решения (ОР) 74 1
Телефонные Системы 40 1
Ростелеком 10316 1
ITG - ITglobal.com - SimpleOne - Симпл 1 194 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 162 1
Cleverics - Клеверикс 38 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14265 1
Microsoft Corporation 25242 1
D-Link - Д-Линк Трейд 381 1
Telegram Group 2578 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9201 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 395 1
Cisco Systems 5224 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 502 1
Palo Alto Networks 167 1
Check Point Software Technologies 800 1
Лента - Монетка - торговая сеть 59 1
IPT Group - Ай Пи Ти Групп 2 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 170 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 388 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Concept Group - Концепт Груп - Concept Club, Acoola, Infinity Lingerie, Bestia 13 1
Assist - Ассист 215 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1474 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 513 1
Северсталь ПАО - Severstal 561 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1122 1
Альфа-Банк 1870 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8186 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 977 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 197 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 562 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12864 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3369 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3461 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3111 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2080 3
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 91 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3440 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 609 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2814 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5235 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 595 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4909 2
Правительство Португалии - Парламент Португалии - органы государственной власти Португальской республики 6 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 709 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 391 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 104 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31999 8
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11576 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73351 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34056 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10134 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23222 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12391 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27212 4
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1097 4
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 836 4
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13333 4
KVM - Kernel-based Virtual Machine - Программное решение виртуализации в Linux - KVM Hypervisor 333 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17170 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6274 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4846 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11476 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8183 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2858 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3923 3
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12341 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6916 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18220 2
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21830 2
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2719 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3186 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23065 2
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2463 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25561 2
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1984 2
Кибербезопасность - SGRC - Security Governance, Risk Management and Compliance - Управление безопасностью, рисками и соответствием законодательству 224 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4489 2
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1460 2
Оповещение и уведомление - Notification 5388 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26116 2
Proprietary software - Проприетарное программное обеспечение - несвободное программное обеспечение 555 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2108 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2697 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12009 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9876 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1514 5
Эшелон НПО - Рубикон-К 4 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 987 3
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 117 3
Asterisk 88 3
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 427 3
Redis - Redis Labs - Remote Dictionary Server - Garantia Data 130 3
Apache ActiveMQ 32 3
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 313 3
OpenJDK - Open Java Development Kit 119 3
Эшелон НПО - Сканер-ВС 11 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3441 2
Linux OS 10917 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 940 2
Mozilla Firefox - браузер 1918 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус-4С - Российский 64-разрядный микропроцессор 88 2
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП Атликс 9 2
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 66 2
Konica Minolta - Radiant Vision Systems 3 1
Security Vision NG SOAR - Security Vision Next Generation SOAR 17 1
Cleverics - Altevics ESM-система 8 1
Security Vision VS Basic - Security Vision Basic 4 1
Security Vision CM - Security Vision Compliance Management 3 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5841 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 884 1
VK - Mail.Ru Почта 353 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1531 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 261 1
Red Hat Ceph Storage 111 1
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 214 1
Red Hat Linux 205 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
Samba 154 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2059 1
VK - Mail.ru Агент - Mail.ru Agent - мессенджер 195 1
VK - Mail.Ru Поиск 65 1
GNumeric - свободный табличный процессор, выпускаемый под лицензией GNU General Public License 13 1
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 67 1
Сбитников Михаил 2 1
Юсов Алексей 1 1
Окара Алексей 1 1
Черненко Андрей 73 1
Старовойтов Дмитрий 31 1
Меньшов Кирилл 129 1
Попов Александр 53 1
Благов Арсен 42 1
Вахрушев Илья 7 1
Багдасарян Нарина 1 1
Vasconcelos André - Васконселос Андре 1 1
Фалдин Максим 7 1
Чуканов Сергей 104 1
Махлин Дмитрий 112 1
Скулова Ольга 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 157045 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45754 3
Сербия - Республика 355 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53471 1
Земля - планета Солнечной системы 10660 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3359 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14496 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2106 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2201 1
Португалия - Португальская Республика 938 1
Канада - Монреаль 72 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55086 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7360 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51325 5
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15143 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5864 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11778 3
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 3
Паспорт - Паспортные данные 2737 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20412 2
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6341 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4921 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8384 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17422 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10763 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5311 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7605 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6245 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2317 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26028 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3385 1
FCR - First Call Resolution - процент решенных задач при первом обращении клиента - решение вопроса абонента с первого обращения 23 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5971 1
Паспорт заграничный - Загранпаспорт 237 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8248 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2384 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 555 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 383 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7799 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1716 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5519 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Аудит - аудиторский услуги 3115 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10330 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3708 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3771 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6951 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5291 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2705 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
itSMF - IT Service Management Forum 34 1
