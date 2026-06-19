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IPT Group Ай Пи Ти Групп
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
|19.06.2026
|DWH в действии: «Ай Пи Ти Групп» ускорила отчетность на 70% без «ручной сшивки» данных 2
|24.04.2017
|ИТ в современном коммерческом медицинском центре: опыт «К+31» 1
|30.01.2017
|Как быстрорастущему бизнесу сделать расходы на ИТ прозрачными 4
Публикаций - 3, упоминаний - 7
IPT Group и организации, системы, технологии, персоны:
|Вахрушев Илья 7 2
|Харин Максим 1 1
|Браташ Николай 1 1
|Нотов Сергей 2 1
|Туйчиева Камила 3 1
|Сбитников Михаил 2 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 2
|Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482851, в очереди разбора - 723041.
Создано именных указателей - 203554.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482851, в очереди разбора - 723041.
Создано именных указателей - 203554.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.