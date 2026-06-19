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IPT Group Ай Пи Ти Групп

IPT Group - Ай Пи Ти Групп

СОБЫТИЯ

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19.06.2026 DWH в действии: «Ай Пи Ти Групп» ускорила отчетность на 70% без «ручной сшивки» данных 2
24.04.2017 ИТ в современном коммерческом медицинском центре: опыт «К+31» 1
30.01.2017 Как быстрорастущему бизнесу сделать расходы на ИТ прозрачными 4

Публикаций - 3, упоминаний - 7

IPT Group и организации, системы, технологии, персоны:

IPT Group - ТелеТауэр - TeleTower - TT 7 2
Dell EMC 5212 1
Dell Technologies - Dell Computer 2227 1
IBM - International Business Machines Corp 9722 1
9771 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 229 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ММТС-9 - ММТС-10 - Московская междугородная телефонная станция 74 1
BI Consult - Би Ай Консалт 23 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 188 2
К+31 - многопрофильные медицинские центры 5 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 397 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 1
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BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12562 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3434 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 2
Data mapping - Маппирование - Маппинг - в программировании определение соответствия между различными моделями данных 15 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13655 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10572 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9483 1
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ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1635 1
MedTech - DICOM - Digital Imaging and Communications in Medicine - PACS - Picture Archiving and Communication System - Медицинский отраслевой стандарт создания, хранения, передачи и визуализации цифровых медицинских изображений и документов 196 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3302 1
ЦОД ТРК - территориально-распределенные катастрофоустойчивые центры обработки данных - ЦОД Сетевая инфраструктура - Катастрофоустойчивая инфраструктура 390 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1884 1
Здравоохранение - УЗИ - Ультразвуковое исследование - Ультразвуковая диагностика - Сонография - Ультрасонография 340 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4582 1
NMS - Network Management System - NSOC - Network and Service Operation Center - Network Health Monitoring - Управление сетевой инфраструктурой - Единый центр управления сетью, ЕЦУС - мониторинг сети - управление производительностью ИТ-инфраструктуры 878 1
Hybrid Cloud - Гибридное или конвергентное облако - Hybrid Infrastructure - Гибридные облачные решения 852 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 756 1
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 663 1
DWH - Data WareHouse - Data Vault - Хранилище данных 226 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - печатная техника - printing devices - печатная инфраструктура 6269 1
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2803 1
TQM - Total Quality Management - Terminal Quality Management - Тотальный менеджмент качества - Управление качеством - quality control - Менеджмент качества - quality management 590 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 373 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль - ДРОНД 2038 1
ММТС - Сеть междугородной и международной телефонной связи - МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 118 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6164 1
Инжиниринг - Реинжиниринг - Re-Engineering 255 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23322 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1817 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1241 1
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1478 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 442 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 245 1
Smart Delta Systems - Инфоклиника МИС 27 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 493 1
1С:КА - 1С:Комплексная автоматизация 77 1
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Россия - РФ - Российская федерация 169397 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54376 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8602 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 8008 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3116 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3653 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11561 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6727 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10620 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6267 1
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 128 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58760 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16459 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7633 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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