Разделы

Цифровизация ИТ в госсекторе Техника Импортонезависимость
|

«Ростех» ликвидирует компанию, продвигавшую российские ИТ за рубежом

«Ростех» к концу 2023 г. ликвидирует дочернюю компанию «Русайтиэкспорт». Связь с «Ростехом» мешала ей работать на международном рынке в условиях санкций.

RITE ликвидируют к концу года

«Ростех» к концу 2023 г. ликвидирует дочернюю компанию «Русайтиэкспорт» (RITE, Russian Information Technology Export), сообщил РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. RITE создавали в 2016 г. для продвижения российской высокотехнологичной продукции в ИТ-сфере за границей.

Дальнейшее развитие RITE в условиях санкций стало нецелесообразным, как сообщил РБК представитель «Ростеха». «В условиях применения санкций против «Ростеха» действовать за границей с позиции хорошо известной всем недругам «дочки» сложно. Приходится быть гибким и использовать разные каналы», — прокомментировал президент «Руссофта» Валентин Макаров и назвал решение ликвидировать RITE «вполне оправданным».

Задачи выполнены

На данный момент RITE завершила все поставленные перед ней задачи и выполнила обязательства, она не связана никакими контрактами, сказал РБК представитель «Ростеха». Решение о ликвидации «одной из почти двух тысяч компаний» госкорпорации не скажется на ее деловых возможностях. Для реализации отечественных продуктов в России и за рубежом «выстраиваются новые каналы», а сотрудники RITE распределены по другим компаниям «Ростеха».

rosteh700.jpg

Фото: Ростех
«Ростех» ликвидирует дочернюю компанию «Русайтиэкспорт», у которой больше нет задач

Компания RITE была основана в мае 2016 г. как дочернее предприятие инвестиционного холдинга «РТ-Развитие бизнеса», входящего в состав «Ростеха», писал CNews. В портфель RITE вошли «Электронное правительство», «Умный город», ГАС «Выборы», Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, а также информационная система государственных и муниципальных платежей, электронное образование.

Целью создания компании было увеличение продаж ИТ-продукции «Ростеха» и других российских производителей на мировом рынке. Потенциальные заказчики – госорганы различных стран в СНГ, Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии, в Африке и Латинской Америки.

Выручка в 2022 г. составила 928 тыс. руб., чистая прибыль — 600 тыс. руб. Максимальной выручка компании была зафиксирована по итогам 2020 г. — 38,3 млн руб., но тогда же у нее был убыток в 20,3 млн руб. по данным РБК.

Санкции мешают

Долгое время рост экспорта российского ПО и услуг по его разработке был одним из индикаторов состояния отечественного ИТ-рынка в целом и символом нашего врастания в мировую экономику. Экспорт год от года неуклонно рос. В 2010 г. он составлял $3,3 млрд, а в 2021 г. уже $10,1 млрд. Но после начала СВО на Украине многие иностранные заказчики стали отказываться от услуг российских центров разработки.

В 2022 г. объем российского ИТ-экспорта сократился на 12–17%, до $8,4 млрд, писал «Коммерсант» со ссылкой на ассоциацию разработчиков российского программного обеспечения «Руссофт». Во II полугодии 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. падение было еще более значительным - около 20-25%. Причиной стали западные санкции.

Безопасные коммуникации сотрудников: что важно знать
бизнес-коммуникации

В Минцифры заверили издание, что за рубежом востребованы российские решения в области «цифровизации транспортной логистики, сельскохозяйственной, добывающей промышленности». Но в министерстве признают, что «существуют сложности с трансакциями для открытия и поддержки бизнеса, а также вывода прибыли в Россию».

Ухудшение условий выразилось сначала в запрете работы ИТ-компаний в «недружественных» странах, потом вышел запрет финансовых транзакций с российскими компаниями, сказал президент НП «Руссофт» Валентин Макаров на пресс-конференции «ИТ-индустрия в период перемен: что нас ждет в 2023 году?» в марте 2023 г. Это вынудило экспортеров переносить свои центры продаж за границу — в «дружественные» страны. Это не простая операция, которой препятствуют вторичные санкции, финансовые санкции и др., так что даже такой перенос не обеспечивает восстановления экспорта в полном объеме.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Выплаты пенсий и пособий были сорваны из-за некачественной работы ИТ-компании, разбогатевшей на госконтрактах

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября

Конференция CNews «Цифровизация финансового сектора 2023» состоится 12 сентября

Генпрокуратура покупает 50 тыс. ПК на ОС Windows. Часть из них должна поддерживать американскую платформу Avaya

Первые лица РЖД, Россельхозбанка, «Уралсиба», ИТ-директоры «Полюса», Мосбиржи и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2023

Российских чиновников будет нанимать искусственный интеллект. До старта эксперимента остались считанные дни

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор TCL LINKZONE MW63VK: мобильный 4G/3G Wi-Fi-роутер с поддержкой LTE Cat. 6

9 гаджетов для домашних заготовок: выбор ZOOM

Сделано в России: российские ноутбуки, которые можно купить сейчас

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: как работает ядерный синтез и почему звезды сияют

Извержение вулкана сохранило следы эпической битвы динозавров и млекопитающих

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о нейтронах
Показать еще