«Ростех» ликвидирует компанию, продвигавшую российские ИТ за рубежом

«Ростех» к концу 2023 г. ликвидирует дочернюю компанию «Русайтиэкспорт». Связь с «Ростехом» мешала ей работать на международном рынке в условиях санкций.



RITE ликвидируют к концу года

«Ростех» к концу 2023 г. ликвидирует дочернюю компанию «Русайтиэкспорт» (RITE, Russian Information Technology Export), сообщил РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ. RITE создавали в 2016 г. для продвижения российской высокотехнологичной продукции в ИТ-сфере за границей.

Дальнейшее развитие RITE в условиях санкций стало нецелесообразным, как сообщил РБК представитель «Ростеха». «В условиях применения санкций против «Ростеха» действовать за границей с позиции хорошо известной всем недругам «дочки» сложно. Приходится быть гибким и использовать разные каналы», — прокомментировал президент «Руссофта» Валентин Макаров и назвал решение ликвидировать RITE «вполне оправданным».

Задачи выполнены

На данный момент RITE завершила все поставленные перед ней задачи и выполнила обязательства, она не связана никакими контрактами, сказал РБК представитель «Ростеха». Решение о ликвидации «одной из почти двух тысяч компаний» госкорпорации не скажется на ее деловых возможностях. Для реализации отечественных продуктов в России и за рубежом «выстраиваются новые каналы», а сотрудники RITE распределены по другим компаниям «Ростеха».

Фото: Ростех «Ростех» ликвидирует дочернюю компанию « Русайтиэкспорт », у которой больше нет задач

Компания RITE была основана в мае 2016 г. как дочернее предприятие инвестиционного холдинга «РТ-Развитие бизнеса», входящего в состав «Ростеха», писал CNews. В портфель RITE вошли «Электронное правительство», «Умный город», ГАС «Выборы», Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ), Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства, а также информационная система государственных и муниципальных платежей, электронное образование.

Целью создания компании было увеличение продаж ИТ-продукции «Ростеха» и других российских производителей на мировом рынке. Потенциальные заказчики – госорганы различных стран в СНГ, Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Восточной Азии, в Африке и Латинской Америки.

Выручка в 2022 г. составила 928 тыс. руб., чистая прибыль — 600 тыс. руб. Максимальной выручка компании была зафиксирована по итогам 2020 г. — 38,3 млн руб., но тогда же у нее был убыток в 20,3 млн руб. по данным РБК.

Санкции мешают

Долгое время рост экспорта российского ПО и услуг по его разработке был одним из индикаторов состояния отечественного ИТ-рынка в целом и символом нашего врастания в мировую экономику. Экспорт год от года неуклонно рос. В 2010 г. он составлял $3,3 млрд, а в 2021 г. уже $10,1 млрд. Но после начала СВО на Украине многие иностранные заказчики стали отказываться от услуг российских центров разработки.

В 2022 г. объем российского ИТ-экспорта сократился на 12–17%, до $8,4 млрд, писал «Коммерсант» со ссылкой на ассоциацию разработчиков российского программного обеспечения «Руссофт». Во II полугодии 2022 г. по сравнению с тем же периодом 2021 г. падение было еще более значительным - около 20-25%. Причиной стали западные санкции.

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В Минцифры заверили издание, что за рубежом востребованы российские решения в области «цифровизации транспортной логистики, сельскохозяйственной, добывающей промышленности». Но в министерстве признают, что «существуют сложности с трансакциями для открытия и поддержки бизнеса, а также вывода прибыли в Россию».

Ухудшение условий выразилось сначала в запрете работы ИТ-компаний в «недружественных» странах, потом вышел запрет финансовых транзакций с российскими компаниями, сказал президент НП «Руссофт» Валентин Макаров на пресс-конференции «ИТ-индустрия в период перемен: что нас ждет в 2023 году?» в марте 2023 г. Это вынудило экспортеров переносить свои центры продаж за границу — в «дружественные» страны. Это не простая операция, которой препятствуют вторичные санкции, финансовые санкции и др., так что даже такой перенос не обеспечивает восстановления экспорта в полном объеме.