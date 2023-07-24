Роботы-пылесосы Roborock серии S8 теперь в diHouse

diHouse (входит в группу «Ланит») заключила соглашение по продукции Roborock, в рамках которого расширяет свой ассортиментный ряд роботов-пылесосов новой серией S8 от Roborock, представленной моделями S8, S8+ и S8 Pro Ultra.

Базовая комплектация модели серии S8 от Roborock подразумевает только наличие док-станции для зарядки, в то время как док-станции моделей S8+ и S8 Pro Ultra имеют дополнительные функции сбора и выгрузки пыли. Кроме этого, модель S8 Pro Ultra также может самостоятельно промыть и просушить моющую салфетку.

Роботы-пылесосы серии S8 имеют двойную резиновую щетку DuoRoller, которая легко собирает пыль и мелкий мусор с любых поверхностей. По краям щетка защищена пластиковой рамкой, поэтому волосы не наматываются на щетку. Мощный аккумулятор дает возможность роботам новой серии проработать автономно до 180 минут.

Мощность всасывания новых моделей составляет 6000 Па: благодаря новой технологии Hyperforce роботы-пылесосы справляются с любыми видами загрязнений за короткое время. Модели оснащены фильтром, который защищают воздух от попадания в него аллергенов, например, шерсти животных, бактерий. Технология влажной уборки VibraRise справляется даже со стойкими загрязнениями, используя вибрации и усиленное давление на поверхность.

Роботы-пылесосы серии S8 легко совмещают сухую и влажную уборку. Технология очистки Roborock Carpet Boost+ позволяет гаджету обнаружить ковер и заблаговременно поднять моющую салфетку, чтобы продолжить уборку на другом виде покрытия.

Роботы-пылесосы серии S8 используют несколько датчиков, которые позволяют им не сталкиваться с другими предметами интерьера, не заезжать на плинтус, не падать с лестниц. Технология обхода препятствий Reactive 3D позволяет роботам сканировать окружающее пространство, строить эффективные маршруты уборки, выстраивать точную карту помещения.

Удобное и интуитивно понятное управление через приложение открывает широкие возможности индивидуальной настройки: по своему вкусу можно выставить запретные зоны, расписание уборки, сохранить до четырех планов интерьера с максимальной детализацией препятствий, установить время зарядки прибора вне пиковой нагрузки, отрегулировать режим и мощность всасывания, посмотреть статистику использования расходных материалов.

Роботы-пылесосы серии S8 совместимы с популярными голосовыми помощниками, в интерфейс устройства включен голосовой пакет на русском языке.

Roborock занимается разработкой и выпуском инновационных гаджетов для дома. Эксперты компании постоянно проводят исследования и совершенствуют уже существующие разработки, благодаря чему продукты бренда всегда находятся на высшем уровне и не теряют своей популярности на рынке гаджетов для уборки.