Roborock Saros Z70: Первый в мире роботизированный помощник для дома уже в России

Благодаря премиальной навигации, мощному всасыванию и функции мытья полов, робот Roborock Saros Z70 открывает новую эру автоматизированной уборки, превращая традиционного робота-пылесоса в универсального домашнего ассистента. Об этом CNews сообщили представители Roborock.

OmniGrip: видит, анализирует, действует

Saros Z70 совершает прорыв в индустрии роботов-пылесосов, представляя первую в мире (Roborock — первая компания в индустрии, запустившая данную технологию в серийное производство в январе 2025 г.) серийную технологию OmniGrip™. Этот пятиосевой манипулятор в сложенном состоянии скрыт в ультратонком корпусе робота толщиной 7,98 см. OmniGrip™ способен развернуться, выдвинуться и поворачиваться по пяти осям как горизонтально, так и вертикально, чтобы поднимать и убирать препятствия, включая носки, сандалии и другие легкие объекты до 300 г (на основе внутренних испытаний, фактические результаты могут отличаться). В будущем поддержка большего количества предметов будет добавлена через обновления ПО.

На практике во время первой уборки Saros Z70 выполняет стандартные задачи, обнаруживает и помечает объекты, которые можно переместить, а затем возвращается к ним во второй сессии, очищая пропущенные зоны.

По умолчанию функция OmniGrip™ отключена — активация происходит через приложение, где пользователи могут выбирать режимы работы, типы объектов для взаимодействия и зоны их перемещения. Для дополнительной безопасности робот оснащен блокировкой от детей и кнопкой экстренной остановки.

Roborock Saros Z70: Первый в мире роботизированный помощник для дома уже в России

Кроме того, OmniGrip™ оборудован точными датчиками, камерой и LED-подсветкой, что позволяет ему оценивать свое положение, окружение и вес объекта.

Система StarSight®2.0: Искусственный интеллект для навигации и избегания препятствий

Saros Z70 выходит на новый уровень благодаря системе StarSight®2.0. Вместо традиционного LDS-модуля робот использует двухсветовые 3D-датчики (ToF) и RGB-камеры с ИИ. Это обеспечивает точное картографирование и обнаружение до 108 типов препятствий(3), а также частоту сканирования в 21 раз выше(2), чем у LDS.

VertiBeam®: Защита от столкновений с проводами и сложными поверхностями

Технология VertiBeam® решает проблему уборки рядом с проводами и неровными стенами. Вертикальный лазер расширяет поле зрения робота, минимизируя столкновения.

Мощность всасывания 22 000 Па: Максимальная эффективность

Saros Z70 обеспечивает мощность всасывания 22 000 Па. Двойная антиспутывающая система (щетка FreeFlow™ и подъемная боковая щетка FlexiArm®) предотвращает наматывание волос.

Ультратонкий дизайн (7,98 см) и адаптивное шасси AdaptiLift® позволяют роботу убирать под мебелью и на коврах.

Многофункциональная док-станция 4.0

Док-станция поддерживает быструю зарядку за 2,5 часа(1), мойку тряпок горячей водой (80°C) и автоматическое снятие тряпок при переходе на режим всасывания.

Умное приложение Roborock

В приложении доступны расписания, режимы для питомцев и интеграция с умным домом.

Функции для владельцев домашних животных: видеозвонки и патрулирование через камеру OmniGrip™; распознавание питомцев и зон их отдыха; режим поиска питомцев; фотосессия во время уборки.

Голосовое управление и поддержка Matter 1.4

Активация командой «Hello, Rocky!», совместимость с Apple Home, Alexa, Google Home. OTA-обновления добавят поддержку Matter 1.4.

Roborock Saros Z70 поступит в продажу первого июля 2025 г.