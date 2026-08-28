Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 202052
ИКТ 15677
Организации 11864
Ведомства 1510
Ассоциации 1127
Технологии 3597
Системы 27086
Персоны 88192
География 3144
Статьи 1589
Пресса 1339
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2858
Мероприятия 894

Амур Системс Amur Systems

Амур Системс - Amur Systems

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.08.2026 «Амур Системс» запустила линию для массового производства мониторов 1
27.08.2026 СХД Amur на базе ПО Raidix 5 включены в Реестр Минпромторга России 2
29.07.2026 Производитель вычислительной техники Amur расширил пул моделей СХД в реестре отечественной радиоэлектронной продукции 3
15.06.2026 Amur и «Рэйдикс» представляют ПАК на базе сервера Amur Terra A02R02 12S и ПО Raidix ERA 1
09.06.2026 Партнерский форум «Рэйдикс» стал драйвером развития сотрудничества в отрасли СХД 1
19.12.2025 Amur представила высокопроизводительные реестровые серверы Terra 5
19.11.2025 Производитель российской реестровой техники Amur представляет систему хранения данных на базе ПО Raidix 5 1
01.11.2025 Реестровое оборудование Amur доступно для тестирования на демостенде в Merlion 2

Публикаций - 10, упоминаний - 18

Амур Системс и организации, системы, технологии, персоны:

ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 214 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1013 3
ITI Technologies - Finvale - Финвал - Финвал-Инжиниринг 18 2
Nvidia Corp 4087 1
Softline - Софтлайн 3795 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1252 1
Intel Corporation 12869 1
Lenovo Group 2473 1
Huawei 4715 1
Dell EMC 5204 1
Eltex - Предприятие Элтекс 290 1
SAS Institute 1087 1
Acer Group - Acer Inc 2821 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9034 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1549 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4012 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13863 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2347 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54708 5
DDR - Double data rate 3115 3
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3831 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26321 3
Виртуализация - RAID - Redundant Array of Independent Disks - Технология виртуализации данных для объединения нескольких физических дисковых устройств в логический модуль 1118 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7313 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10483 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33893 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - M.2 NVMe SSD - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 924 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16652 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23720 2
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 3259 1
VESA DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 889 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1696 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2778 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 573 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 595 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4917 1
VESA крепления - VESA кронштейн 119 1
Nettop - InterNET+deskTOP - Неттоп 191 1
Моноблок - Monoblock PC 1150 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5713 1
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3875 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22793 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6501 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10669 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7994 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10348 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10837 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13596 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4464 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3361 1
Кибербезопасность - NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика - Мониторинг трафика - Брокер сетевых пакетов - Network packet broker - IP Source Guard 481 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13792 1
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5255 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6320 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6694 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28538 1
PCI - mini-PCI - PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 1676 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - РРПП - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 800 3
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 777 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2504 2
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 92 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1838 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 416 1
Intel Xeon Emerald Rapids - серия серверных процессоров 19 1
Microsoft Windows 11 859 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 147 1
Intel Sapphire Rapids - серия 10-нанометровых серверных чипов 32 1
Microsoft Windows 10 1957 1
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1448 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 660 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 651 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1450 1
Nvidia DGX - Nvidia DGX POD - Nvidia DGX SuperPOD - суперкомпьютеры 164 1
Казаков Александр 75 1
Волотовская Елена 48 1
Горбунов Денис 25 1
Россия - РФ - Российская федерация 168223 3
Россия - ДФО - Амурская область 979 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14857 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58372 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34254 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2954 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2580 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5850 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10976 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4819 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11755 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1136 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54042 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11954 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3931 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8670 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475984, в очереди разбора - 724813.
Создано именных указателей - 202052.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор монитора DIGMA PRO 27" Motion L: сбалансированное решение для работы и игр

Обзор линейки кондиционеров SHUFT Berg: техника для комфортного климата дома

Как продлить лето: лучшие уличные обогреватели для веранды

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще