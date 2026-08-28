Амур Системс - Amur Systems

Точки роста

Что такое адаптивная CRM для финсектора: опыт СберФакторинга

Лидер российского рынка факторинга и ИТ-интегратор «Норбит» построили CRM-систему на платформе BPMSoft,

которая сегодня обрабатывает тысячи заявок в месяц,

обновляется еженедельно и не останавливается ни на минуту.