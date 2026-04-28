«Сеть компьютерных клиник» стала официальным сервисным партнером Roborock

Управляющая компания «Сети компьютерных клиник» (входит в ГК Merlion) объявляет о заключении сервисного соглашения с российским представительством компании Roborock. Об этом CNews сообщили представители «Сети компьютерных клиник».

Китайский производитель Roborock работает на рынке с 2014 г., специализируется на производстве роботов-пылесосов, вертикальных моек и других устройств для домашней уборки. Продукция известна инновационными технологиями и стильным дизайном. В ассортименте бренда представлены: роботы-пылесосы с сухой и влажной уборкой, вертикальные моющие пылесосы, беспроводные пылесосы.

Сервисное соглашение распространяется на всю продукцию Roborock, дает статус авторизованного сервисного центра Roborock более чем 150 партнерам «Сети компьютерных клиник» в 96 городах по всей России, включая Москву. Их клиентам уже доступны услуги по диагностике неисправностей, гарантийному и постгарантийному обслуживанию и ремонту. Работы с техникой Roborock в авторизованных СЦ осуществляются с использованием оригинальных запасных частей. В рамках сотрудничества производитель будет поддерживать их наличие и расходных материалов напрямую на складе УК «Сети компьютерных клиник», что позволит проводить ремонтные работы в максимально короткие сроки. Также предусмотрено регулярное проведение обучающих мероприятий для специалистов и инженеров, оперативное оповещение обо всех обновлениях в представленных в России моделях пылесосов Roborock – это касается и комплектующих, и программного обеспечения.

Андрей Панин, генеральный директор «Сети компьютерных клиник»: «Получение авторизации Roborock – важный шаг в развитии нашего портфеля сервисных услуг. Поддерживать порядок в современных домах все чаще доверяют умным помощникам, которые с каждым годом становятся более функциональными и автономными. Продажи таких устройств растут, а значит, и растет спрос на качественное сервисное обслуживание. Пользователи бытовых устройств Roborock могут чувствовать себя спокойно: в "Сети компьютерных клиник“ их всегда ждет быстрая диагностика, качественная и надежная поддержка».

Услуги по сервисному обслуживанию техники Roborock в «Сети компьютерных клиник» доступны как b2c-клиентам, так и b2b-партнерам (федеральные розничные сети, ритейл).