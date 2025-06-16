Roborock запускает серию H60 Hub — пылесосы с умной станцией автоочистки

Компания Roborock объявила о запуске новой серии H60 Hub — линейки передовых вертикальных пылесосов и док-станций, созданных для максимально удобной и эффективной уборки. Главная новинка — станция с автоматической очисткой, которая сама избавляется от пыли и подзаряжает устройство, сводя обслуживание техники к минимуму и обеспечивая более тщательную и гигиеничную уборку. Об этом CNews сообщили представители Roborock.

Автоочистка — новая эра бесконтактной уборки

Серия Roborock H60 Hub делает уборку по-настоящему автономной благодаря инновационной док-станции с автоочисткой, входящей в комплект всех моделей линейки. Просто установите пылесос на базу — и всего за 10 секунд вся пыль будет автоматически удалена в герметичный пылесборник, пока устройство подзаряжается и готовится к следующему использованию. Эргономичная высота док-станций (848 мм для моделей Ultra и Pro, 843 мм для Hub) обеспечивает легкую установку без необходимости поднимать устройство. Достаточно просто втянуть телескопическую трубку — и все готово.

Для разных нужд предусмотрены мешки разного объема: три литра (до 100 дней без обслуживания) у моделей Ultra и Pro и два литра (до 60 дней) у версии Hub. Герметичные пылесборники в сочетании с HEPA-фильтрами (в Ultra и Pro) и губчатым фильтром (в Hub) задерживают до 99% бактерий и мельчайшую пыль, предотвращая ее распространение в помещении. В моделях Ultra и Pro предусмотрено внутреннее хранилище для дополнительных насадок, что делает устройство еще удобнее в использовании.

Roborock запускает серию H60 Hub — пылесосы с умной станцией автоочистки

Мощность и выносливость — идеальная чистота в каждом уголке

Каждая модель серии H60 Hub предлагает оптимальный баланс мощности и автономности.

Ultra — лидер по характеристикам: 210 аВт мощности всасывания и до 90 минут работы, идеально для глубокой чистки ковров и твёрдых полов.

Pro — универсальное решение: 170 аВт и до 80 минут, подходит для повседневной уборки.

Hub — компактный и легкий: 115 аВт и до 60 минут, идеален для быстрой уборки.

Все модели сертифицированы TÜV Rheinland на соответствие стандартам качества, оснащены съемными аккумуляторами для гибкой подзарядки и адаптированы под любые потребности дома.

Инновационные технологии и насадки для любой задачи

Все устройства серии H60 Hub оснащены умными функциями, делающими уборку проще и эффективнее. Благодаря широкоугольному зелёному свету под углом 140°, пылесос подсвечивает поверхность, выявляя даже незаметную пыль. Пятиступенчатая система фильтрации, протестированная TÜV Rheinland по стандарту ASTM F1977-22, задерживает до 99,95% микрочастиц размером от 0,3 микрон. Система из девяти циклонов и металлический спиральный фильтр предотвращают засоры, обеспечивая стабильную мощность всасывания.

В комплект входят универсальные насадки: моторизованная мини-щетка — для мебели и шерсти домашних животных; насадка два-в-одном для щелей и деликатных поверхностей; антизапутывающаяся щетка с дизайном в виде зубцов акулы и валиком из волокон и резины — особенно полезна для владельцев длинноволосых питомцев и людей.