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Roborock представляет робот-пылесос Qrevo Edge 2 для уборки в самых труднодоступных местах дома

Roborock представила робот-пылесос Qrevo Edge 2 для уборки в самых труднодоступных местах дома. Об этом CNews сообщили представители Roborock.

Большинство современных роботов-пылесосов хорошо работают на открытых участках пола, но по-прежнему не справляются с зонами под низкой мебелью, вдоль плинтусов и в углах. А ведь именно там чаще всего скапливаются пыль, волосы и мелкий мусор, которые приходится убирать вручную. Новый Roborock Qrevo Edge 2 создан для того, чтобы решить эту проблему и обеспечить максимально полную уборку без лишнего участия пользователя.

Одной из главных особенностей модели стал сверхтонкий корпус высотой всего 7,98 см. Так робот свободно заезжает под диваны, кровати, шкафы, где обычно годами копится пыль. При этом система навигации автоматически подстраивается под условия помещения и помогает устройству уверенно ориентироваться даже в ограниченном пространстве. Для более тщательной уборки вдоль стен, плинтусов и вокруг мебели робот использует выдвижные элементы и боковые щетки.

Высокая мощность всасывания до 25 000 Па помогает эффективно собирать пыль, шерсть, волосы и другой мусор с различных типов покрытий. Дополняет систему влажной уборки усиленный прижим салфеток, благодаря которому устройство справляется не только с повседневными загрязнениями, но и с более сложными пятнами. Особое внимание уделено проблеме наматывания волос и шерсти. Конструкция щёток разработана таким образом, чтобы волосы автоматически направлялись в контейнер для мусора, снижая необходимость регулярной ручной очистки. Для аккуратного перемещения по дому робот использует систему визуального распознавания объектов. Она помогает определять более 280 типов препятствий и обходить их без столкновений. Благодаря этому устройство не задевает мебель, не сдвигает миски домашних животных и не запутывается в проводах.

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Пресс-служба Roborock
Roborock представляет робот-пылесос Qrevo Edge 2

В комплект входит многофункциональная станция обслуживания, которая автоматически собирает пыль, промывает салфетки горячей водой при температуре 80 °C, сушит их теплым воздухом при температуре 55 °C и самостоятельно очищает внутренние элементы. Такой подход помогает поддерживать высокий уровень гигиены и значительно сокращает необходимость регулярного обслуживания.

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