Roborock анонсировала старт продаж станции для автоматической очистки своей последней модели робота-пылесоса S7 в России

Использование станции для автоматической очистки позволяет Roborock S7 следить за чистотой пола без вмешательства пользователя сроком до шести недель

Новинка компании Roborock станет доступной для российских покупателей до конца 2021 год. Станция будет оснащена функцией циклонного всасывания, что позволит ей эффективно опустошать контейнер для сбора пыли, находящийся внутри пылесоса. Бак станции, в котором находится мешок для пыли, легко снимается и промывается, а сам мешок, обладая впечатляющим объемом в 1,8 литра и будучи обработанным специальным антибактериальным средством, оснащен специальным механизмом, предотвращающим утечку пыли при его опустошении.

Новое для российских пользователей устройство отвечает всем последним стандартам отрасли и идеально подойдет даже для людей с повышенной аллергической реакцией на пыль. Так же, как и сами роботы пылесосы от Roborock, станция для автоматической очистки располагает фильтрами высокой эффективности очистки стандарта HEPA, что предотвращает попадание в воздух до 99,99% частиц размером до 0,3 микрон. Кроме этого, станция оснащена интеллектуальными алгоритмами сбора пыли. Она будет следить за тем, чтобы Roborock S7 был готов к уборке всегда, когда он может понадобиться. Основываясь на информации о количестве запусков пылесоса, продолжительности уборок, последнем запуске и даже времени суток, станция будет автоматически запускать очистку. Однако удовлетворены будут и любители ручной настройки: запустить очистку или задать расписание очисток на определенное время всегда можно в мобильном приложении Roborock.

Щетки, встроенные в основание станции, очищают зарядные электроды робота при каждой стыковке, поддерживая их активность и избавляя пользователя от необходимости их протирать. На оборотной стороне расположена интегрированная система для крепления проводов, которая поможет содержать в порядке кабели от самой станции очистки и станции для зарядки пылесоса, а всему комплексу устройств – соответствовать минималистичному дизайну даже во время ежедневного использования.

В начале 2022 г. в продаже от официального поставщика появится и комплект Roborock S7+, который будет предполагать совместное приобретение нового Roborock S7 и станции для автоматической очистки пылесоса.

Рекомендованная стоимость станции автоматической очистки в России будет составлять 24 990 руб.

Информация о компании Roborock

Компания Beijing Roborock Technology Co., Ltd была основана в июле 2014 г. и специализируется на исследованиях, разработке и производстве усовершенствованной домашней робототехники с акцентом на точную навигацию. У Roborock богатый опыт в различных областях, таких как разработка алгоритмов, электронная инженерия, проектирование механических конструкций и производство. Каждый робот, которого производит компания, преследует единственную цель: освободить время людей, чтобы они могли тратить его на то, что они любят. В настоящее время продукты Roborock доступны в 40 странах, включая США, Германию, Францию, Испанию, Великобританию и Россию.