Roborock представил в России Qrevo Edge 2 Flow – робот-пылесос с моющим валиком, разработанный для комплексной сухой и влажной уборки с минимальным участием пользователя. Модель оснащена системой самоочистки под давлением SpiraFlow™ 2.0, системой всасывания HyperForce® мощностью до 35 000 Па и навигацией RetractSense®, которая позволяет роботу убирать под низкой мебелью. Новинка также получила двойную систему защиты от наматывания волос и шерсти, распознавание загрязнений с помощью ИИ и многофункциональную док-станцию с автоматической очисткой и сушкой. Об этом CNews сообщили представители Roborock.

Ключевая особенность Qrevo Edge 2 Flow – модернизированная система влажной уборки SpiraFlow™ 2.0. Водяной насос распределяет чистую воду под давлением по всей ширине моющего валика через 16 отверстий. Валик вращается со скоростью до 240 оборотов в минуту, а усилие прижима к полу достигает 15 Н***. Такая конструкция помогает справляться с липкими загрязнениями, следами лап животных и обуви, а также пролитыми жидкостями.

Система поддерживает непрерывное обновление воды на валике: загрязненная вода удаляется и собирается отдельно, что помогает поддерживать качество влажной уборки на протяжении всего цикла. Согласно испытаниям, с моющего валика эффективно удаляется более 99,99% бактерий****.

Пресс-служба Roborock Roborock представил в России Qrevo Edge 2 Flow

Моющий валик шириной 270 мм имеет антибактериальные свойства и помогает сократить количество остаточной воды на полу на 30%*****. Робот распознает типы напольных покрытий с помощью RGB-технологии на основе ИИ и автоматически регулирует подачу воды. Для деревянных полов предусмотрена оптимизация расхода воды, позволяющая сократить количество разводов (функция включается в приложении Roborock).

При переходе на ковровые покрытия робот поднимает моющий валик на высоту до 15 мм, помогая избежать их намокания. В приложении также можно настроить стратегию для каждого ковра: тщательно очищать его с увеличением мощности всасывания или обходить по контуру, не допуская контакта с влажным валиком.

Система HyperForce® с двигателем с цифровым управлением обеспечивает мощность всасывания до 35 000 Па. Она предназначена для удаления пыли, волос и шерсти с твердых покрытий и ковров.

Высота корпуса Qrevo Edge 2 Flow составляет всего 8,98 см. Выдвижной лидар в системе навигации RetractSense® остается поднятым на открытых участках, обеспечивая круговое сканирование на 360° и построение карты помещения, а при движении под мебелью автоматически втягивается. Это позволяет роботу адаптироваться к ограниченному пространству и точнее убирать под кроватями, диванами и другой низкой мебелью.

Для очистки углов и участков вдоль стен предусмотрены разворачиваемая боковая щетка и выдвижной моющий валик с автоматической регулировкой положения. Валик может выдвигаться на расстояние до 44 мм, а отступ от края при уборке по контуру составляет менее 10 мм. Это помогает собирать загрязнения вдоль плинтусов, возле ножек мебели и в других местах, где обычным щеткам сложнее обеспечить плотный контакт с поверхностью.

Qrevo Edge 2 Flow оснащен двойной системой защиты от наматывания волос и шерсти, включающей основную щетку DuoDivide® и двойные поднимающиеся боковые щетки. Согласно внутренним испытаниям Roborock, уровень наматывания волос на щетки составляет 0% при использовании образцов волос массой 0,1 г и длиной 20, 30 и 40 см. Это делает модель подходящей для домов с домашними животными и помогает сократить необходимость ручной очистки щеток.

Система распознавания препятствий Reactive AI позволяет обнаруживать и объезжать более 280 типов объектов. RGB-камера также помогает определять характер загрязнений и выбирать подходящий сценарий: робот может увеличивать мощность всасывания для сбора сухого мусора, например рассыпанного кофе или наполнителя кошачьего туалета, либо переключаться на влажную уборку при обнаружении разлитой жидкости.

Визуальные данные обрабатываются непосредственно на устройстве, что соответствует подходу Roborock к защите конфиденциальности пользователей.

Многофункциональная док-станция Qrevo Edge 2 Flow оснащена системой самоочистки под давлением, которая подает чистую воду для промывки валика, одновременно собирая грязную воду отдельно. Во время обслуживания система отслеживает степень загрязнения и регулирует продолжительность промывки, а при необходимости инициирует повторную влажную уборку наиболее загрязненных участков.

После завершения уборки валик и основание док-станции сушатся теплым воздухом при температуре до 63 °C. Это помогает предотвратить появление неприятных запахов и плесени. Станция также автоматически пополняет запас воды в роботе, выгружает мусор из пылесборника и имеет полностью съемное основание, упрощающее ручную очистку.

В зависимости от условий эксплуатации робот может работать до 65 дней без ручной выгрузки мусора.

Система Roborock SmartPlan® 3.0 автоматически подбирает сценарий уборки с учетом типа помещения и привычек пользователя, регулируя мощность всасывания и при необходимости повторяя влажную уборку.

Для владельцев домашних животных предусмотрены распознавание питомцев, отслеживание их местоположения на карте и просмотр в режиме реального времени.

Робот также может убирать за шторами и мягкими перегородками после их маркировки в приложении, а затем возвращаться к участкам, ранее занятым людьми или животными. Встроенный голосовой помощник Hello Rocky работает даже без подключения к Wi-Fi. Поддерживается интеграция с Matter, Alexa, Siri и Google Home.

Qrevo Edge 2 Flow в продаже на российском рынке с октября 2026 г.

* На основе внутренних испытаний мотора с цифровым управлением при определённых условиях. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от конфигурации и условий использования изделия.

** В соответствии с результатами внутренних испытаний, выполненных изготовителем, при стандартной комнатной температуре внутренний нагревательный модуль при сушке может достигать температуры 63 °C. Фактическая температура может отличаться в зависимости от внешних факторов.

*** в 2,5 раза больше по сравнению с Roborock Qrevo Curv

**** В соответствии с результатами испытаний, проведенных компанией TÜV SÜD, с моющего валика эффективно удаляется более 99,99% бактерий кишечной палочки, золотистого стафилококка и дрожжевого грибка Candida albicans. Номер сертификата: 704012602394-00. Фактические результаты могут отличаться в зависимости от условий в доме.

***** По сравнению с моделью Qrevo Curv 2 Flow