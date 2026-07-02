Roborock объявляет о старте продаж вертикального моющего пылесоса F25 LT Gen 2 в России

Roborock, мировой лидер в области интеллектуальных решений для уборки дома, объявляет о старте продаж в России нового вертикального моющего пылесоса F25 LT Gen 2. Новинка поступила в продажу 30 июня 2026 г. Модель создана для тех, кто ищет сочетание высокой производительности, удобства и надежности в повседневной уборке. Благодаря мощной системе всасывания, эффективной очистке вдоль стен и продуманной конструкции F25 LT Gen 2 помогает поддерживать чистоту различных напольных покрытий без лишних усилий. Об этом CNews сообщили представители Roborock.

Разработанный для ежедневной влажной уборки, F25 LT Gen 2 объединяет высокую мощность, плавное управление и автоматизированный уход за устройством, позволяя уделять меньше времени уборке и больше – повседневным делам.

В основе F25 LT Gen 2 – система всасывания мощностью до 20 000 Па, которая в сочетании с роликом, выполняющим до 450 очищающих движений в минуту, эффективно удаляет повседневные загрязнения за один проход. Давление прижима до 20 Н обеспечивает плотный контакт ролика с поверхностью, помогая тщательно очищать полы и поддерживать высокий уровень гигиены. Удаление бактерий на 99,99%.

Время автономной работы до 60 минут в экономичном режиме позволяет убрать до 480 кв. м на одном заряде, а уборка от края до края с зазором менее 1 мм помогает эффективно очищать пространство вдоль плинтусов, мебели и в других труднодоступных местах.

Конструкция F25 LT Gen 2 разработана таким образом, чтобы сделать процесс уборки максимально комфортным. Оптимизированные колесики скольжения уменьшают усилие при перемещении устройства, а шарнирная конструкция с углом поворота до 70° позволяет легко маневрировать между мебелью и преодолевать небольшие пороги и стыки напольных покрытий.

Технология FlatReach® 2.0 помогает очищать пространство под низкой мебелью. При наклоне корпуса до 180° пылесос сохраняет мощность всасывания, а высота корпуса всего 12,5 см позволяет добраться до участков, которые обычно остаются вне зоны доступа.

Фирменная система JawScrapers® помогает предотвращать наматывание волос на ролик благодаря постоянному давлению скребка и специальным лезвиям в форме акульих зубов. Такая конструкция способствует более стабильной работе устройства, одновременно удаляя излишки воды и предотвращая появление разводов на полу.

После завершения уборки F25 LT Gen 2 самостоятельно промывает ролик горячей водой температурой до 90 °C, помогая поддерживать его чистоту и высокий уровень гигиены. Затем ролик автоматически высушивается горячим воздухом, быстрая сушка занимает пять мин, а пользователям доступны режимы быстрой и тихой сушки в зависимости от предпочтений.

Полностью герметичная конструкция док-станции помогает сохранять свежесть ролика и предотвращает появление неприятных запахов. Съемный модуль отделения легко извлекается для очистки, упрощая регулярное обслуживание устройства.

F25 LT Gen 2 оснащен LED-дисплеем, отображающим основные параметры работы устройства. Резервуар для чистой воды объемом 870 мл и бак для грязной воды объемом 720 мл позволяют реже прерываться во время уборки.

Эргономичная рукоятка облегчает извлечение резервуара, а встроенный датчик уровня воды заранее предупреждает о необходимости долива. При весе всего 4,2 кг пылесос сочетает высокую производительность с комфортом повседневного использования.

F25 LT Gen 2 в продаже в России с 30 июня 2026 года по цене 34,99 тыс. руб.